ঐক্যবদ্ধ না হলে আবারও গুপ্ত স্বৈরাচারের আবির্ভাব হতে পারে : তারেক রহমান

কুমিল্লা প্রতিনিধি  
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ছবি: সংগৃহীত

ঐক্যবদ্ধ হতে না পারলে আবারও গুপ্ত স্বৈরাচারের আবির্ভাব হতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) বিকেলে ঐতিহাসিক কুমিল্লা টাউন হল মাঠে আয়োজিত কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা বিএনপির সম্মেলনে ভার্চুয়াললি যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তারেক রহমান বলেন, জাতীয়তাবাদী সব শক্তি যদি ঐক্যবদ্ধ না হয় এবং সকল গণতান্ত্রিক শক্তি একত্রে কাজ করতে না পারে তাহলে স্বাধীনতার পর যেভাবে স্বৈরাচার দেশ চালাতে চেয়েছিল, ঠিক তেমন পরিস্থিতি আবারও তৈরি হতে পারে।

তিনি বলেন, ২০০৮ সালের ওয়ান-ইলেভেন পরবর্তী তথাকথিত নির্বাচনের মাধ্যমে যে স্বৈরশাসক দেশের ওপর চাপিয়ে বসেছিল, যদি আমরা জনগণকে বুঝাতে সক্ষম না হই, তাহলে আগামীতে ‘গুপ্ত স্বৈরাচার’ আবারও আবির্ভাব হতে পারে। তাই আমাদের কর্তব্য হলো—গুপ্ত স্বৈরাচার ও তার চক্রান্ত থেকে দেশ ও জনগণকে রক্ষা করা।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, আজকের এই সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য হলো ঐক্য, জনগণ ও দেশের পূর্ণগঠন। আমাদের প্রথম দায়িত্ব হলো দেশের মানুষের কাছে গিয়ে তাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা। শুধু মিটিং বা সভা করে জনগণের কাছে পৌঁছানো হবে না। আমাদের দেশের ঘরে ঘরে, মানুষের কাছে গিয়ে বলতে হবে আমরা কীভাবে দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা সংস্কার ও উন্নয়ন করব।

তারেক রহমান বলেন, আমাদের একটাই লক্ষ্য—বিএনপির প্রতিটি নেতাকর্মীকে ঐক্যবদ্ধ করে জনগণের পাশে দাঁড়ানো। জনগণই আমাদের রাজনৈতিক শক্তির উৎস।

সম্মেলনে প্রধান বক্তার বক্তব্য দেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহ উদ্দিন আহমেদ। সম্মেলন উদ্বোধন করেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান বরকত উল্লাহ বুলু।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা সাবেক এমপি মনিরুল হক চৌধুরী, সাবেক এমপি হাজী আমিন উর রশিদ ইয়াছিন, কুমিল্লা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যক্ষ সেলিম ভূইয়াসহ অনেকে।

