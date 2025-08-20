Ajker Patrika
বান্দরবানে চান্দের গাড়ি উল্টে নারী নিহত

বান্দরবান প্রতিনিধি
দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত চান্দের গাড়ি। আজ বুধবার বিকেলে তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা
দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত চান্দের গাড়ি। আজ বুধবার বিকেলে তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বান্দরবানে রোয়াংছড়ি উপজেলায় চান্দের গাড়ি উল্টে হ্লায়ইনু মারমা (৪৫) নামের এক নারী নিহত হয়েছেন। এতে শিশুসহ পাঁচজন আহত হয়। আজ বুধবার (২০ আগস্ট) বিকেলে মেরাইপাড়াসংলগ্ন পাহাড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

হ্লায়ইনু মারমা উপজেলার হেডম্যানপাড়ার বাসিন্দা চথোয়াইমং মারমার স্ত্রী। এ ছাড়া আহত ব্যক্তিদের নাম-পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে একটি চান্দের গাড়ি মেরাইপাড়াসংলগ্ন পাহাড়ের ওপর থেকে নিচে নামার সময় উল্টে যায়। বান্দরবান থেকে চান্দের গাড়িটি যাত্রী নিয়ে তারাছা ইউনিয়ন বেতছরায় ফিরছিল। মেরাইপাড়া এলাকার পাহাড়ে ঢালু জায়গায় পৌঁছলে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এতে হতাহতের ঘটনা ঘটে।

২ নম্বর তারাছা ইউপি চেয়ারম্যান উনুমং মারমা জানান, দুর্ঘটনার সময় চান্দের গাড়িটি দুমড়েমুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলে এক নারী নিহত ও শিশুসহ পাঁচজন গুরুতর আহত হয়।

এ বিষয়ে রোয়াংছড়ি থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শুভ্র মুকুল বলেন, সড়ক দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়। আহত ব্যক্তিদের বান্দরবান সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

