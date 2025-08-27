Ajker Patrika
মামলা চলছে ৩৫ বছর রায় আর কত দূর

সবুর শুভ, চট্টগ্রাম    
হত্যা মামলাটি চলছে ৩৫ বছর ধরে। এর মধ্যে ১৮ বছর আদালতের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বাদী মারা গেছেন ২০০৯ সালে। রায়ের দিনক্ষণ ঠিক করা হয়েছে পরপর আট দফায়। কিন্তু রায় আর হয়নি। ভুক্তভোগীর পরিবারের অপেক্ষার পালাও শেষ হয় না। মামলায় রায়ের তারিখ উল্টে আবার যুক্তিতর্কের দিনক্ষণ ঘোষণা করেছেন সংশ্লিষ্ট আদালত।

চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ার মো. ইসমাঈল হত্যা মামলা এটি। নিহত ইসমাঈলের বাবা হত্যা মামলার বাদী আবদুল মোতালেব দীর্ঘ ১৮ বছর আদালতের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন ছেলে হত্যার বিচার চেয়ে। কিন্তু বিচার দেখে যেতে পারেননি তিনি। মামলার সাক্ষী নিহত ইসমাঈলের ভাই মোহাম্মদ ইউসুফ বলেন, ‘ভাই হত্যার বিচার কবে পাব জানি না। ছেলে হত্যার বিচার চাইতে গিয়ে বাবা ১৮ বছর আদালতের বারান্দায় বারান্দায় ঘুরে দুনিয়া থেকে চলে গেছেন। আর কত অপেক্ষায় থাকব?’

মামলার নথির তথ্যমতে, ১৯৯১ সালের ২ জুলাই রাতে রাঙ্গুনিয়ার ইসলামপুর ইউনিয়নের কালিপুর এলাকায় ঘটে এই হত্যাকাণ্ড। আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে সন্ত্রাসীরা তুলে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে ইসমাঈলকে। পরদিন ৩ জুলাই নিহতের বাবা আবদুল মোতালেব রাঙ্গুনিয়া থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। এই হত্যাকাণ্ডের ৩৫ বছর হতে চলল। চট্টগ্রাম জননিরাপত্তা ট্রাইব্যুনালের বিচারক মো. সেলিমের আদালতে চলছে বিচারিক কার্যক্রম। প্রায় ৩৫ বছর আগের এই মামলার রায়ের প্রথম তারিখ ছিল গত ২৮ জানুয়ারি। এরপর ১২ ফেব্রুয়ারি, ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১০ মার্চ, ২২ এপ্রিল, ২৭ মে, ২৩ জুন ও সর্বশেষ ২১ জুলাই রায়ের তারিখ ধার্য ছিল। কিন্তু ২১ জুলাই রায়ের তারিখ উল্টে যুক্তিতর্কের জন্য ২৬ আগস্ট নির্ধারণ করেন বিচারক।

এ প্রসঙ্গে ট্রাইব্যুনালের পিপি শাহাদাত হোসেন বলেন, ‘মামলা ও রায়ের তারিখ সম্পর্কে আমি কোনো কিছু বলব না।’ একই বিষয়ে চট্টগ্রামের বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালতের পিপি কামরুল ইসলাম সাজ্জাদ বলেন, এত দিন একটা চাঞ্চল্যকর মামলার বিচারকাজ চলা বেদনাদায়ক।

হত্যামামলাচট্টগ্রাম বিভাগআদালতছাপা সংস্করণশেষ পাতা
