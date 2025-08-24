কক্সবাজারের ট্রেন ধরতে না পেরে চট্টগ্রামে রেলস্টেশনে যাত্রীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে যাওয়া কক্সবাজারের ট্রেন ধরতে না পেরে রেলপথ আটকে বিক্ষোভ করেছেন একদল যাত্রী। আজ রোববার (২৪ আগস্ট) সকালে চট্টগ্রাম রেলস্টেশনে এ ঘটনা ঘটে। বিক্ষোভকারীরা আজ সকালে ঢাকা থেকে ‘মহানগর এক্সপ্রেস’ ট্রেনে চট্টগ্রামে এসেছিলেন।
রেলওয়ের কর্মকর্তারা জানান, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা মহানগর এক্সপ্রেস ট্রেনটি চট্টগ্রাম রেলস্টেশনে পৌঁছার নির্ধারিত সময় ছিল গতকাল শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে ৩টা। কিন্তু ট্রেনটি চট্টগ্রাম স্টেশনে পৌঁছায় আজ সকাল ৬টা ১০ মিনিটে। ওই ট্রেনের শখানেক যাত্রী চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজারগামী সৈকত এক্সপ্রেস ট্রেনের টিকিট নিয়েছিলেন। ২ ঘণ্টা ৪০ মিনিট দেরি হওয়ায় চট্টগ্রাম থেকে সৈকত এক্সপ্রেস ট্রেনটি ধরতে পারেননি তাঁরা। এতে বিক্ষুব্ধ যাত্রীরা প্রথমে রেলস্টেশনের ভেতরে বিক্ষোভ শুরু করেন। একপর্যায়ে রেললাইনে অবস্থান নেন তাঁরা। বিক্ষুদ্ধ ব্যক্তিরা চট্টগ্রাম রেলস্টেশন থেকে সিলেটগামী পাহাড়িকা এক্সপ্রেস ট্রেনটি আটকে রাখেন। সকাল ৭টা ৫০ মিনিটে ট্রেনটি চট্টগ্রাম ছেড়ে যাওয়ার কথা ছিল। পরে এটি সকাল ৯টার দিকে সিলেটের উদ্দেশে রওনা দেয়। ট্রেনটি ছাড়তে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে ১ ঘণ্টা ১০ মিনিট দেরি হয়।
চট্টগ্রাম রেলস্টেশনের স্টেশনমাস্টার আবু জাফর মজুমদার সাংবাদিকদের বলেন, কক্সবাজার সৈকত এক্সপ্রেস ট্রেনে যেতে না পেরে কিছু যাত্রী নিজেরাই বিকল্পপথে চলে যান। কয়েকজনকে বেলা ৩টা ১০ মিনিটে কক্সবাজারের উদ্দেশে চট্টগ্রাম ছেড়ে যাওয়া প্রবাল এক্সপ্রেস ট্রেনে করে পাঠানো হয়েছে।
