চট্টগ্রামে মশাল মিছিলের পর ছাত্রলীগ ও যুবলীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম নগরীর বড়পুল এলাকায় মশাল ও লাঠিসোঁটা নিয়ে মিছিলের পর নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগ ও যুবলীগের সাত নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
গতকাল সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) রাতে বন্দর থানার পোর্ট কানেকটিং রোড এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মো. ইব্রাহীম খলিল তুষার (২৪), আসিফ মাহবুব (২৪), নয়ন শীল (২৩), মো. সাগর (২৫), জাহিদুল ইসলাম (২২), মাসুদ হাওলাদার (৩০) ও মইন উদ্দিন (৩০)। তবে তাঁদের পদ-পদবির বিষয়ে জানা যায়নি।
এর আগে গতকাল রাত ১০টা নাগাদ ছাত্রলীগ ও যুবলীগের বেশ কয়েকজন নেতা-কর্মী মশাল, লাঠিসোঁটা, ইটপাটকেল নিয়ে বড়পুল মোড়-সংলগ্ন পোর্ট কানেকটিং রোডে মিছিল বের করে সরকারবিরোধী বিভিন্ন স্লোগান দেন।
বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আফতাব উদ্দিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, সরকারবিরোধী মিছিলে অংশ নেওয়া নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও আওয়ামী লীগের সাত নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযানের সময় অন্য আসামিরা কৌশলে পালিয়ে যান। ঘটনাস্থল থেকে আগুনে পোড়ানো বাঁশের ৫টি মশালের অংশবিশেষ, ১১টি ইটের ভাঙা টুকরা ও দুটি স্মার্টফোন উদ্ধার করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদে আসামিরা স্বীকার করেছেন যে তাঁরা নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে দেশ-বিদেশ থেকে সহায়তা, অর্থ প্রদান, মিথ্যা তথ্যপ্রচার, আশ্রয়দানসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত। এ ঘটনায় আজ মঙ্গলবার সন্ত্রাসবিরোধী আইনে হওয়া মামলায় তাঁদের গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
পটুয়াখালীর কুয়াকাটাসংলগ্ন বঙ্গোপসাগরের গঙ্গামতি এলাকার কাউয়ারচর থেকে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে স্থানীয় বাসিন্দাদের মাধ্যমে খবর পেয়ে নৌ পুলিশ তাঁর লাশ উদ্ধার করে। অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির আনুমানিক বয়স ৪০ বছর। তাঁর পরনে জলপাই রঙের হাফপ্যান্ট ছিল।৪ মিনিট আগে
১৬ বছর বয়সে রেহেনা বেগম ঝিনাইদহ থেকে ঢাকায় এসে নিখোঁজ হন, তখন সাল ছিল ১৯৮৬। এর পর থেকে তিনি পাকিস্তানের পাঞ্জাবে আছেন। তবে তাঁর পাকিস্তান যাওয়ার কোনো তথ্য জানা যায়নি। বর্তমানে তাঁর বয়স ৫৫, তিন ছেলে ও দুই মেয়ের জননী।৮ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের নান্দাইলে বিলে ঘাস কাটতে গিয়ে বজ্রপাতে মো. জামাল মিয়া (৩৫) নামের এক কৃষক মারা গেছেন। মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) বেলা ২টার দিকে উপজেলার চরবেতাগৈর ইউনিয়নের চরলক্ষ্মীদিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত জামাল উদ্দিন ওই এলাকার শিরু মিয়ার ছেলে।১৭ মিনিট আগে
যশোরের মনিরামপুরের সম্মিলনী ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক হাফিজুর রহমান নিজের বিচারের দাবিতে ব্যানার ঝুলিয়ে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন। আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে কলেজের ফটকে এ কর্মসূচি পালন করেন তিনি। খবর পেয়ে আধা ঘণ্টা পর কলেজের অধ্যক্ষ ড. শফিকুল ইসলাম ওই শিক্ষকের কর্মসূচি ভাঙিয়ে তাঁকে অফিসকক্ষে২৯ মিনিট আগে