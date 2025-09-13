মালয়েশিয়ায় ভবন থেকে পড়ে বাংলাদেশি যুবক নিহত

মিরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
মালয়েশিয়ায় তিনতলা ভবন থেকে পড়ে আবু মশিউর রহমান কাকন (২৩) নামের এক বাংলাদেশি যুবক নিহত হয়েছেন। শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) কুয়ালালামপুরে একটি ভবনে কাজ করার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত কাকন মিরসরাই উপজেলার ইছাখালী ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ ভূঁইয়া গ্রামের রশিদ মাঝি বাড়ির আবুল বশরের ছেলে।
ইছাখালী এলাকার বাসিন্দা মোস্তাফিজুর রহমান পিন্টু বলেন, ‘জীবিকার তাগিদে এক বছর আগে মালয়েশিয়া যায় কাকন। অনেক পরিশ্রমী ছেলে সে। কাজ করার সময় শুক্রবার অসাবধানতাবশত তিনতলা থেকে নিচে পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যায়।’
মোস্তাফিজুর রহমান আরও বলেন, ছেলেকে হারিয়ে শোকে স্তব্ধ মা-বাবা। এখন শুধু শেষবারের মতো ছেলের মরদেহ দেখার প্রহর গুনছেন। মরদেহ দেশে আনতে আরও কয়েক দিন লাগবে।
ইছাখালী ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য আশরাফ উদ্দিন রাকিব ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, ‘খবরটি শুনে খুব খারাপ লাগছে। জীবিকার তাগিদে কাকন বিদেশে গিয়ে দুর্ঘটনায় মারা গেল। মরদেহ দেশে আনতে পরিষদ থেকে ডকুমেন্টের প্রয়োজন হলে সহযোগিতা করব।’
