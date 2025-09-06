Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

বান্দরবানে পুলিশ সদস্যের আত্মহত্যার চেষ্টা

বান্দরবান প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

বান্দরবান শহরের পুলিশ লাইনসের চারতলা ভবন থেকে লাফ দিয়ে রাশেদুল ইসলাম (২৮) নামে এক পুলিশ সদস্য আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন। পরে মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।

শনিবার (৬ আগস্ট) সন্ধ্যায় শহরের বালাঘাটা পুলিশ লাইনসের ব্যারাকে এই ঘটনা ঘটে।

এ সময় তাঁর দুই পা ভেঙে যায়। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে সদর হাসপাতালে ভর্তি করালে কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পরামর্শ দেন।

আহত পুলিশ সদস্য রাশেদুল ইসলাম জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ী উপজেলার আব্দুস ছালামের ছেলে। তিনি বান্দরবান পুলিশ লাইনসে কর্মরত ছিলেন।

পুলিশ জানায়, কনস্টেবল রাশেদুল ইসলাম দীর্ঘদিন ধরে মানসিকভাবে অসুস্থ। পুলিশ লাইনস হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছিল।

এ বিষয়ে বান্দরবানের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুল করিম বলেন, ‘এই পুলিশ সদস্য আগে থেকেই অসুস্থ ছিল। পুলিশ লাইনস হাসপাতালে তার উন্নত চিকিৎসা চলছিল।’

বিষয়:

বান্দরবানপুলিশচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

২০৫০ সাল নাগাদ ইনফ্লুয়েন্সারদের চেহারা কেমন হবে, ধারণা দিলেন গবেষকেরা

প্রিজন ভ্যান থামিয়ে ছাগল-কাণ্ডের মতিউরকে অনৈতিক সুবিধা, ১১ পুলিশ সদস্য বরখাস্ত

দেশে প্রথমবারের মতো চালু হলো ভয়েস ওভার ওয়াই-ফাই, সুবিধা কী

জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনে যাচ্ছেন না মোদি, কী বার্তা দিচ্ছে দিল্লি

মেডিকেল কলেজ: মানের ঘাটতিতে হবে বন্ধ

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

সম্পর্কিত

চট্টগ্রামে পদদলিত হয়ে আহত একজন আইসিইউতে, মেলেনি পরিচয়

চট্টগ্রামে পদদলিত হয়ে আহত একজন আইসিইউতে, মেলেনি পরিচয়

সেই জামায়াত নেতার কাছে ব্যাখ্যা চাইল চবি প্রশাসন

সেই জামায়াত নেতার কাছে ব্যাখ্যা চাইল চবি প্রশাসন

বান্দরবানে পুলিশ সদস্যের আত্মহত্যার চেষ্টা

বান্দরবানে পুলিশ সদস্যের আত্মহত্যার চেষ্টা

সিসা বারের মামলায় সেলিম প্রধানসহ ৯ জন কারাগারে

সিসা বারের মামলায় সেলিম প্রধানসহ ৯ জন কারাগারে