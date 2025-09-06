বান্দরবানে পুলিশ সদস্যের আত্মহত্যার চেষ্টা

বান্দরবান প্রতিনিধি
বান্দরবান শহরের পুলিশ লাইনসের চারতলা ভবন থেকে লাফ দিয়ে রাশেদুল ইসলাম (২৮) নামে এক পুলিশ সদস্য আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন। পরে মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।
শনিবার (৬ আগস্ট) সন্ধ্যায় শহরের বালাঘাটা পুলিশ লাইনসের ব্যারাকে এই ঘটনা ঘটে।
এ সময় তাঁর দুই পা ভেঙে যায়। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে সদর হাসপাতালে ভর্তি করালে কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পরামর্শ দেন।
আহত পুলিশ সদস্য রাশেদুল ইসলাম জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ী উপজেলার আব্দুস ছালামের ছেলে। তিনি বান্দরবান পুলিশ লাইনসে কর্মরত ছিলেন।
পুলিশ জানায়, কনস্টেবল রাশেদুল ইসলাম দীর্ঘদিন ধরে মানসিকভাবে অসুস্থ। পুলিশ লাইনস হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছিল।
এ বিষয়ে বান্দরবানের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুল করিম বলেন, ‘এই পুলিশ সদস্য আগে থেকেই অসুস্থ ছিল। পুলিশ লাইনস হাসপাতালে তার উন্নত চিকিৎসা চলছিল।’
