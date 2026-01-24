Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

৭ দিন রাতে নিয়ন্ত্রিত হবে কর্ণফুলী টানেলে যান চলাচল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
৭ দিন রাতে নিয়ন্ত্রিত হবে কর্ণফুলী টানেলে যান চলাচল
ছবি: সংগৃহীত

কর্ণফুলী টানেলের রুটিন রক্ষণাবেক্ষণ কাজের কারণে আগামীকাল রোববার থেকে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রতিদিন রাত ১০টা থেকে ভোর ৪টা পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিতভাবে যান চলাচল পরিচালিত হবে।

আজ শনিবার সেতু কর্তৃপক্ষের উপপরিচালক ও জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. মাসুদ রানা শিকদারের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

সেতু কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, কাজের প্রয়োজনে এ সময় পতেঙ্গা থেকে আনোয়ারা অথবা আনোয়ারা থেকে পতেঙ্গা—যেকোনো একটি টিউব সাময়িকভাবে ডাইভারশন দিয়ে অপর টিউব ব্যবহার করে যান চলাচল চালু রাখা হবে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, যানবাহনের চাপের ওপর নির্ভর করে যাত্রীদের সর্বনিম্ন ৫ মিনিট থেকে সর্বোচ্চ ১০ মিনিট পর্যন্ত উভয় প্রান্তে অপেক্ষা করতে হতে পারে।

কর্ণফুলী টানেলের নিরাপদ ও কার্যকর রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের সহযোগিতা কামনা করেছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

