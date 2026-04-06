বোয়ালখালীর ভাণ্ডালজুড়ি খালে নারীর লাশ

চট্টগ্রামের বোয়ালখালী উপজেলার শ্রীপুর-খরণদ্বীপ ইউনিয়নের জ্যৈষ্ঠপুরা ভাণ্ডালজুড়ি খালে এক নারীর মৃতদেহ পাওয়া গেছে। থানা-পুলিশ খবর পেয়ে লাশ উদ্ধারের জন্য ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আজ সোমবার (৬ এপ্রিল) সকালে জ্যৈষ্ঠপুরা ভাণ্ডালজুড়ি খালে এক নারীর লাশ দেখতে পান এলাকাবাসী। ওই নারীর বয়স আনুমানিক ৩০-৩৫ বছর। তাঁর পরনে কালো রঙের সালোয়ার-কামিজ। পরে বিষয়টি পুলিশে জানানো হয়।
বোয়ালখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহফুজুর রহমান বলেন, লাশ উদ্ধারের জন্য পুলিশ গেছে। তাঁর পরিচয় শনাক্তসহ সার্বিক আইনি প্রক্রিয়া চলমান।
