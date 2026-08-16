Ajker Patrika
En
চট্টগ্রাম

পুলিশের ধাওয়া খেয়ে খাদে মাইক্রোবাস, ১৩০ কেজি গাঁজা উদ্ধার

মিরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
পুলিশের ধাওয়া খেয়ে খাদে মাইক্রোবাস, ১৩০ কেজি গাঁজা উদ্ধার
মিরসরাইয়ে নোয়া মাইক্রোবাস থেকে মাদক উদ্ধারের ঘটনায় সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন পুলিশ সুপার মাসুদ আলম। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে পুলিশের ধাওয়া খেয়ে খাদে পড়ে যাওয়া একটি মাইক্রোবাস থেকে ১৩০ কেজি গাঁজা ও ১০০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়েছে। এ সময় মাদক পরিবহনে ব্যবহৃত মাইক্রোবাসটিও জব্দ করেছে পুলিশ। তবে গাড়িতে থাকা মাদক কারবারিরা পালিয়ে গেছেন।

মিরসরাইয়ের খৈয়াছড়া ইউনিয়নের সৈদালী এলাকায় খাদে পড়ে থাকা নোয়া মাইক্রোবাস থেকে ১৩০ কেজি গাঁজা ও ১০০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করেছে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা
মিরসরাইয়ের খৈয়াছড়া ইউনিয়নের সৈদালী এলাকায় খাদে পড়ে থাকা নোয়া মাইক্রোবাস থেকে ১৩০ কেজি গাঁজা ও ১০০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করেছে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

গতকাল শনিবার রাতে উপজেলার খৈয়াছড়া ইউনিয়নের সৈদালী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। রাত সাড়ে ১১টার দিকে চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ সুপার মাসুদ আলম সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল শনিবার রাতে একটি টয়োটা নোয়া মাইক্রোবাস দ্রুতগতিতে চলাচল করছিল। গাড়িটির গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হলে পুলিশ সেটির ওপর নজর রাখে। একপর্যায়ে গাড়িটিকে থামাতে ধাওয়া দেয় পুলিশ। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে চালক মাইক্রোবাসটি রাস্তার পাশে খাদে ফেলে দেন। পরে গাড়িতে থাকা ব্যক্তিরা দ্রুত পালিয়ে যান।

পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে খাদে পড়ে থাকা মাইক্রোবাসটিতে তল্লাশি চালায়। এ সময় গাড়ির ভেতর থেকে ১৩০ কেজি গাঁজা ও ১০০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়। পরে মাইক্রোবাসটি জব্দ করে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়।

মিরসরাইয়ের সৈদালী এলাকায় খাদে পড়ে থাকা সেই নোয়া মাইক্রোবাসটি। ছবি: আজকের পত্রিকা
মিরসরাইয়ের সৈদালী এলাকায় খাদে পড়ে থাকা সেই নোয়া মাইক্রোবাসটি। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ সুপার মাসুদ আলম বলেন, মাদকবিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে সন্দেহজনক ওই মাইক্রোবাসটির গতিবিধি নজরদারিতে রাখা হয়েছিল। পরে গাড়িটিকে থামাতে ধাওয়া দেওয়া হলে মাদক কারবারিরা সেটি রাস্তার পাশে খাদে ফেলে পালিয়ে যান। তল্লাশি চালিয়ে মাদকের চালানটি উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ সুপার আরও বলেন, মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি বাস্তবায়নে নিয়মিত গোয়েন্দা নজরদারি, তথ্য সংগ্রহ, চেকপোস্ট ও বিশেষ অভিযান চালানো হচ্ছে। মাদক সরবরাহ, পরিবহন ও কেনাবেচার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনতে তৎপরতা আরও জোরদার করা হয়েছে।

মিরসরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফরিদা ইয়াসমিন বলেন, উদ্ধার করা মাইক্রোবাসটি পুলিশের হেফাজতে রয়েছে। এ ঘটনায় অজ্ঞাতনামা মাদক কারবারিদের বিরুদ্ধে মিরসরাই থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়েছে। মাদক পরিবহনের সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করতে তদন্ত চলছে।

বিষয়:

উদ্ধারপুলিশমাইক্রোবাসমাদকচট্টগ্রাম বিভাগফেনসিডিলমাদকদ্রব্য
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত