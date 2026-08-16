পুলিশের ধাওয়া খেয়ে খাদে মাইক্রোবাস, ১৩০ কেজি গাঁজা উদ্ধার

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে পুলিশের ধাওয়া খেয়ে খাদে পড়ে যাওয়া একটি মাইক্রোবাস থেকে ১৩০ কেজি গাঁজা ও ১০০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়েছে। এ সময় মাদক পরিবহনে ব্যবহৃত মাইক্রোবাসটিও জব্দ করেছে পুলিশ। তবে গাড়িতে থাকা মাদক কারবারিরা পালিয়ে গেছেন।
গতকাল শনিবার রাতে উপজেলার খৈয়াছড়া ইউনিয়নের সৈদালী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। রাত সাড়ে ১১টার দিকে চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ সুপার মাসুদ আলম সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল শনিবার রাতে একটি টয়োটা নোয়া মাইক্রোবাস দ্রুতগতিতে চলাচল করছিল। গাড়িটির গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হলে পুলিশ সেটির ওপর নজর রাখে। একপর্যায়ে গাড়িটিকে থামাতে ধাওয়া দেয় পুলিশ। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে চালক মাইক্রোবাসটি রাস্তার পাশে খাদে ফেলে দেন। পরে গাড়িতে থাকা ব্যক্তিরা দ্রুত পালিয়ে যান।
পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে খাদে পড়ে থাকা মাইক্রোবাসটিতে তল্লাশি চালায়। এ সময় গাড়ির ভেতর থেকে ১৩০ কেজি গাঁজা ও ১০০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়। পরে মাইক্রোবাসটি জব্দ করে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়।
চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ সুপার মাসুদ আলম বলেন, মাদকবিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে সন্দেহজনক ওই মাইক্রোবাসটির গতিবিধি নজরদারিতে রাখা হয়েছিল। পরে গাড়িটিকে থামাতে ধাওয়া দেওয়া হলে মাদক কারবারিরা সেটি রাস্তার পাশে খাদে ফেলে পালিয়ে যান। তল্লাশি চালিয়ে মাদকের চালানটি উদ্ধার করা হয়েছে।
পুলিশ সুপার আরও বলেন, মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি বাস্তবায়নে নিয়মিত গোয়েন্দা নজরদারি, তথ্য সংগ্রহ, চেকপোস্ট ও বিশেষ অভিযান চালানো হচ্ছে। মাদক সরবরাহ, পরিবহন ও কেনাবেচার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনতে তৎপরতা আরও জোরদার করা হয়েছে।
মিরসরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফরিদা ইয়াসমিন বলেন, উদ্ধার করা মাইক্রোবাসটি পুলিশের হেফাজতে রয়েছে। এ ঘটনায় অজ্ঞাতনামা মাদক কারবারিদের বিরুদ্ধে মিরসরাই থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়েছে। মাদক পরিবহনের সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করতে তদন্ত চলছে।
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (ববি) এক ছাত্রীকে উত্ত্যক্ত ও প্রেমের প্রস্তাব দেওয়াকে কেন্দ্র করে ইংরেজি ও অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, হাতাহাতি ও মারধরের ঘটনা ঘটেছে। এতে দুই বিভাগের অন্তত ১০ শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার গভীর রাত পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কয়েক দফায়..১২ মিনিট আগে
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, দেশের বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানে আগামী ১০ বছরের পরিকল্পনা জাতীয় সংসদের আগামী অধিবেশনে উপস্থাপন করা হবে। বিদ্যুৎ-সংকট মোকাবিলায় সবাইকে ধৈর্য ধরার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, সংকট মোকাবিলা করতে হলে ঠান্ডা মাথায় ধীরে ধীরে এগোতে হবে।১ ঘণ্টা আগে
চাপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নূরে আলমের বিরুদ্ধে কার্যক্রম নিষিদ্ধ যুবলীগের এক নেতার সঙ্গে বৈঠকের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ক্ষোভ ও প্রতিবাদ জানিয়ে অভিযুক্ত ওসিকে প্রত্যাহারসহ কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছে বিএনপি।২ ঘণ্টা আগে
শরীয়তপুর পৌরসভার পাকার মাথা থেকে আটং তিন রাস্তার মোড় পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ৩ কিলোমিটার সড়ক ৪ কোটি টাকা ব্যয়ে সংস্কারের ২ মাস না যেতেই বিভিন্ন স্থানে কার্পেটিং উঠে গর্ত তৈরি হয়েছে। সড়কের এমন বেহাল দশায় ক্ষুব্ধ হয়ে নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার ও অনিয়মের অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা.২ ঘণ্টা আগে