কক্সবাজারে মাছ ধরার ট্রলার থেকে সাড়ে ৪ লাখ পিস ইয়াবা জব্দ, আটক ৯

কক্সবাজার প্রতিনিধি
র‍্যাবের অভিযানে আটককৃতরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
র‍্যাবের অভিযানে আটককৃতরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

কক্সবাজারে মাছ ধরার ট্রলারে মাদক পাচারের অভিযোগে ৯ জনকে আটক করেছে র‍্যাব। এ সময় ট্রলারটি থেকে ৪ লাখ ৬০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট জব্দ করা হয়। গতকাল মঙ্গলবার রাতে কক্সবাজার শহরের বাঁকখালী নদীর মোহনায় এ অভিযান চালায় র‍্যাব।

আটককৃতরা হলেন—আব্বাস উদ্দিন (৪৮), মো. আবু তাহের (৪২), মো. ফিরোজ (৩৮), মো. মোস্তাক আহাম্মদ (৪০), মো. নবী হোসেন (৩৮), মো. শাহাব উদ্দিন (৫৫), মো. সেলিম (৬৮), জাফর আলম (৬৩) ও আবুল কালাম প্র. কালু (৭০)। তাঁরা জেলার বিভিন্ন উপজেলার বাসিন্দা।

র‍্যাব-১৫ কক্সবাজার ব্যাটালিয়নের আইন ও গণমাধ্যম শাখার সহকারী পরিচালক ও সহকারী পুলিশ সুপার আ ম ফারুক গতকাল রাত ১২টার দিকে এসব তথ্য জানান।

র‍্যাব কর্মকর্তা বলেন, টেকনাফ থেকে কয়েকজন মাদক কারবারি ইয়াবার একটি বড় চালান নিয়ে মাছ ধরার ট্রলারে কক্সবাজারের উদ্দেশে রওনা করার খবর পায় র‍্যাব। এ তথ্যের ভিত্তিতে গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানো হয়। পরে কক্সবাজার শহরের বাঁকখালী নদীর মোহনায় অভিযান চালিয়ে ট্রলারটি থামানো হয়। এরপর ট্রলারের তেলের ড্রামের ভেতরে অভিনব কৌশলে লুকানো অবস্থায় ৪ লাখ ৬০ হাজার ইয়াবা উদ্ধার এবং ট্রলারে থাকা ৯ জনকে আটক করা হয়।

আ ম ফারুক বলেন, আটক ব্যক্তিরা প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ট্রলারটির মালিক ও ইয়াবা চালানের মূল হোতার নাম মো, বোরহান উদ্দিন বলে জানান। তিনি মহেশখালীর বাসিন্দা। এ অভিযানের পর তিনি পলাতক রয়েছেন। আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে র‍্যাব কর্মকর্তা জানান।

