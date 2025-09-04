Ajker Patrika
টেকনাফে অস্ত্র ঠেকিয়ে কৃষকসহ ৩ জনকে অপহরণের অভিযোগ

টেকনাফ (কক্সবাজার) সংবাদদাতা
কক্সবাজারের টেকনাফের বাহারছড়ায় অস্ত্র ঠেকিয়ে পাহাড়ের পাশের কৃষি জমি থেকে দুই কৃষকসহ তিনজনকে অপহরণের অভিযোগ উঠেছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার বাহারছড়ার চৌকিদারপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন টেকনাফ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু জায়েদ মো. নাজমুন নূর।

অপহৃত ব্যক্তিরা হলেন বাহারছাড়া ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) উত্তর শীলখালীপাড়া এলাকার বাসিন্দা মো. আব্দুল্লাহর ছেলে মো. আলী (৩২), একই এলাকার কালো সওদাগরের ছেলে ভুট্টো (৪৫) ও আনোয়ার হোসেনের ছেলে হন্যায়া (১৪)।

ওসি আবু জায়েদ মো. নাজমুন নূর বলেন, ‘অপহরণের খবর পেয়ে পুলিশ উদ্ধার অভিযান শুরু করেছে। অপহৃতদের দুজন কৃষক, আরেকজন রাখাল। এ সময় অপহরণকারীরা অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে তাদের ধরে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ করা হয়েছে।’

কক্সবাজার জেলা পুলিশ ও ভুক্তভোগী ব্যক্তিদের তথ্য বলছে, এ নিয়ে গত ১৯ মাসে টেকনাফের বিভিন্ন এলাকা থেকে ২৬০ জনকে অপহরণের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে অধিকাংশই মুক্তিপণ দিয়ে ফিরেছে।

কক্সবাজারটেকনাফচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামজেলার খবরকৃষকঅপহরণ
