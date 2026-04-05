Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

দুদকের মামলায় সাবেক ভূমিমন্ত্রীসহ ৩৬ জনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ। ছবি: সংগৃহীত

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড (ইউসিবিএল) ব্যাংকের ২৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ ও অর্থ পাচারের অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মামলায় সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ, তাঁর স্ত্রীসহ ৩৬ আসামির বিরুদ্ধে আদালতে সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয়েছে।

আজ রোববার (৫ এপ্রিল) বেলা ১১টার দিকে চট্টগ্রামের বিভাগীয় বিশেষ জজ মিজানুর রহমানের আদালতে এই মামলার প্রথম সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয়।

দুদকের আইনজীবী মোকাররম হোসাইন আজকের পত্রিকাকে বলেন, সাবেক ভূমিমন্ত্রী, তাঁর স্ত্রীসহ ৩৬ আসামির বিরুদ্ধে হওয়া মামলায় আজ বাদী দুদকের উপপরিচালক মো. মশিউর রহমান আদালতে সাক্ষ্য দিয়েছেন। সাক্ষ্য গ্রহণের সময় ৯ আসামি আদালতে উপস্থিত ছিলেন। সাক্ষ্য গ্রহণের পরবর্তী তারিখ ২১ এপ্রিল ধার্য করেছেন আদালত।

২০২৫ সালের ২৪ জুলাই দুদকের প্রধান কার্যালয়ের উপপরিচালক মো. মশিউর রহমান চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয়-১-এ বাদী হয়ে সাবেক ভূমিমন্ত্রী, তাঁর স্ত্রী ও ভাইসহ ৩১ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন।

মামলায় আসামিদের বিরুদ্ধে পরস্পর যোগসাজশে সাবেক ভূমিমন্ত্রীর পারিবারিক মালিকানাধীন আরামিট গ্রুপের এক কর্মচারীকে নামসর্বস্ব প্রতিষ্ঠানের ভুয়া মালিক সাজিয়ে ইউসিবিএল ব্যাংক থেকে ঋণ অনুমোদন দিয়ে ২৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ ও দেশের বাইরে পাচারের অভিযোগ আনা হয়।

তদন্ত শেষে চলতি বছরের ৫ জানুয়ারি জাবেদ, তাঁর স্ত্রী, ইউসিবিএল ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান রুকমীলা জামানসহ ৩৬ জনকে অভিযুক্ত করে আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেওয়া হয়। তদন্ত চলাকালে গ্রেপ্তার করা হয় সাত আসামিকে।

একই বছরের ৭ জানুয়ারি চট্টগ্রাম বিভাগীয় বিশেষ জজ মিজানুর রহমানের আদালত দুদকের এই অভিযোগপত্র গ্রহণ করেন। অভিযোগপত্রে মোট ৯২ জনকে সাক্ষী করা হয়েছে।

জানা গেছে, অভিযোগপত্রে মামলার এজাহারনামীয় ৩১ আসামির মধ্যে ব্যাংক কর্মকর্তা আবদুল আওয়াল ও জাবেদের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কাজী মো. দিলদার মারা যাওয়ায় তাঁদের বিচারিক কার্যক্রম থেকে বাদ দেওয়া হয়। এতে ২৯ জন আসামির সঙ্গে তদন্তে প্রাপ্ত আসামি হিসেবে আরও সাতজনকে এই মামলায় অভিযুক্ত করা হয়েছে।

বিষয়:

দুর্নীতিচট্টগ্রাম বিভাগআত্মসাৎদুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)জেলার খবরব্যাংক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

