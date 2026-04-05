দুদকের মামলায় সাবেক ভূমিমন্ত্রীসহ ৩৬ জনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড (ইউসিবিএল) ব্যাংকের ২৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ ও অর্থ পাচারের অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মামলায় সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ, তাঁর স্ত্রীসহ ৩৬ আসামির বিরুদ্ধে আদালতে সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয়েছে।
আজ রোববার (৫ এপ্রিল) বেলা ১১টার দিকে চট্টগ্রামের বিভাগীয় বিশেষ জজ মিজানুর রহমানের আদালতে এই মামলার প্রথম সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয়।
দুদকের আইনজীবী মোকাররম হোসাইন আজকের পত্রিকাকে বলেন, সাবেক ভূমিমন্ত্রী, তাঁর স্ত্রীসহ ৩৬ আসামির বিরুদ্ধে হওয়া মামলায় আজ বাদী দুদকের উপপরিচালক মো. মশিউর রহমান আদালতে সাক্ষ্য দিয়েছেন। সাক্ষ্য গ্রহণের সময় ৯ আসামি আদালতে উপস্থিত ছিলেন। সাক্ষ্য গ্রহণের পরবর্তী তারিখ ২১ এপ্রিল ধার্য করেছেন আদালত।
২০২৫ সালের ২৪ জুলাই দুদকের প্রধান কার্যালয়ের উপপরিচালক মো. মশিউর রহমান চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয়-১-এ বাদী হয়ে সাবেক ভূমিমন্ত্রী, তাঁর স্ত্রী ও ভাইসহ ৩১ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন।
মামলায় আসামিদের বিরুদ্ধে পরস্পর যোগসাজশে সাবেক ভূমিমন্ত্রীর পারিবারিক মালিকানাধীন আরামিট গ্রুপের এক কর্মচারীকে নামসর্বস্ব প্রতিষ্ঠানের ভুয়া মালিক সাজিয়ে ইউসিবিএল ব্যাংক থেকে ঋণ অনুমোদন দিয়ে ২৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ ও দেশের বাইরে পাচারের অভিযোগ আনা হয়।
তদন্ত শেষে চলতি বছরের ৫ জানুয়ারি জাবেদ, তাঁর স্ত্রী, ইউসিবিএল ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান রুকমীলা জামানসহ ৩৬ জনকে অভিযুক্ত করে আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেওয়া হয়। তদন্ত চলাকালে গ্রেপ্তার করা হয় সাত আসামিকে।
একই বছরের ৭ জানুয়ারি চট্টগ্রাম বিভাগীয় বিশেষ জজ মিজানুর রহমানের আদালত দুদকের এই অভিযোগপত্র গ্রহণ করেন। অভিযোগপত্রে মোট ৯২ জনকে সাক্ষী করা হয়েছে।
জানা গেছে, অভিযোগপত্রে মামলার এজাহারনামীয় ৩১ আসামির মধ্যে ব্যাংক কর্মকর্তা আবদুল আওয়াল ও জাবেদের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কাজী মো. দিলদার মারা যাওয়ায় তাঁদের বিচারিক কার্যক্রম থেকে বাদ দেওয়া হয়। এতে ২৯ জন আসামির সঙ্গে তদন্তে প্রাপ্ত আসামি হিসেবে আরও সাতজনকে এই মামলায় অভিযুক্ত করা হয়েছে।
নাটোরের গুরুদাসপুর উপজেলায় কৃষিজমিতে গড়ে তোলা হয়েছে ১১টি ইটভাটা। এতে পরিবেশের যেমন ক্ষতি হচ্ছে, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন কৃষকও। কমে যাচ্ছে আবাদি জমির পরিমাণও। তা ছাড়া ঘনবসতি এলাকা ও কৃষিজমির মধ্যে এসব ইটভাটা স্থাপনের কারণে নির্গত কালো ধোঁয়ায় কৃষি আবাদসহ ফলদ উদ্ভিদ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।৩ ঘণ্টা আগে
নরসিংদীতে কলকারখানার বিষাক্ত বর্জ্যে নদ-নদীর পানি ভয়াবহ দূষণের কবলে পড়েছে। একসময়ের জীবন্ত নদীগুলো হারাচ্ছে স্বাভাবিক প্রবাহ ও প্রাণ। এতে নদীতীরবর্তী মানুষের জীবনযাত্রা, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়ছে।৩ ঘণ্টা আগে
যশোরের গ্রামীণ কাঁচা সড়কের দুই পাশে একসময় সারি সারি দাঁড়িয়ে থাকা বাবলা, আকাশমণি ও শিশুগাছ আজ কৌশলী নিধনের শিকার। গোড়া কেটে শুকিয়ে ফেলার পর গাছগুলো সরিয়ে নিচ্ছে দুর্বৃত্তরা, অথচ দেখভালের দায়িত্বে থাকা সংশ্লিষ্টদের নেই কোনো তদারকি। এক দশকে তিন হাজারের বেশি সরকারি গাছ হারিয়ে গেলেও উদাসীনতার কারণে থামছে৪ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর কারওয়ান বাজারের একটি ব্যস্ত সড়ক এখন আর যেন সড়ক নেই। দোকানিদের দখলে সেটি পরিণত হয়েছে অস্থায়ী বাজারে। ফলে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে বিকল্প পথে চাপ বেড়েছে। কষ্টকর হয়ে উঠেছে পথচারীদের নিত্য চলাচল।৪ ঘণ্টা আগে