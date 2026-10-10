Ajker Patrika
En
চট্টগ্রাম

মিরসরাইয়ে পুকুরে ডুবে বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষার্থীর মৃত্যু

মিরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১০ অক্টোবর ২০২৬, ২০: ৫০
মিরসরাইয়ে পুকুরে ডুবে বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষার্থীর মৃত্যু
মুজাহিদুল ইসলাম নাফিজ। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে পুকুরের পানিতে ডুবে মুজাহিদুল ইসলাম নাফিজ (২৪) নামের এক বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার (১০ অক্টোবর) দুপুরে উপজেলার ইছাখালী ইউনিয়নের জমাদার গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত নাফিজ ওই গ্রামের গোল বক্স মুহুরী বাড়ির অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক নুরুল মোস্তফার ছোট ছেলে। তিনি ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি চট্টগ্রামের (ইউসিটিসি) তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন।

নাফিজের স্বজন আবদুর রহিম জানান, নাফিজের পরিবার চট্টগ্রাম নগরে বসবাস করে। দুই দিন আগে তাঁরা গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে আসেন। আজ দুপুরে নামাজ শেষে নাফিজ পুকুরে গোসল করতে নামেন। সাঁতার না জানায় পানিতে ডুবে যান তিনি। পরে তাঁকে উদ্ধার করে মিরসরাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এ বিষয়ে জানতে মিরসরাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের নম্বরে ফোন করা হলে তা বন্ধ পাওয়া যায়।

বিষয়:

শিক্ষার্থীমিরসরাইনিহতহাসপাতালচট্টগ্রাম বিভাগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত