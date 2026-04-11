মেরিন ড্রাইভসহ পর্যটন স্পটগুলো ফ্রি ইন্টারনেটের আওতায় আনা হবে: তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রী

কক্সবাজার প্রতিনিধি
ছবি: আজকের পত্রিকা

কক্সবাজার শহর থেকে টেকনাফ পর্যন্ত ৮৪ কিলোমিটার মেরিন ড্রাইভ সড়ক। এক পাশে পাহাড় এবং আরেক পাশে দিগন্ত ছোঁয়া নীল জলরাশি। এই সড়কে পড়েছে দরিয়ানগর পর্যটনপল্লি, হিমছড়ি ঝরনা, ইনানী ও পাটুয়ারটেক পাথুরে সৈকতসহ বেশ কয়েকটি পর্যটন স্পট। জনপ্রিয় এই পর্যটন স্পটগুলো ফ্রি ইন্টারনেটের আওতায় আনার জন্য বর্তমান সরকার কাজ করছে বলে জানিয়েছেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রী ফকির মাহবুব আনাম।

আজ শনিবার (১১ এপ্রিল) দুপুরে কক্সবাজার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে জেলা প্রশাসন আয়োজিত ‘সবার জন্য ইন্টারনেট’ শীর্ষক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে ফকির মাহবুব আনাম এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নির্দেশে ইন্টারনেট সেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। একই সঙ্গে বঙ্গোপসাগরে মাছ আহরণে নিয়োজিত ফিশিং ট্রলারের নিরাপত্তার জন্য স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ইন্টারনেটের আওতায় আনার জন্য গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার। এ জন্য সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা কামনা করেছেন মন্ত্রী।

মতবিনিময় সভায় ফকির মাহবুব আনাম বলেন, দেশের চারটি বিমানবন্দরকে ফ্রি ওয়াই-ফাই জোনের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। পর্যটক এক্সপ্রেস, কক্সবাজার এক্সপ্রেসসহ চারটি আন্তনগর ট্রেনেও ফ্রি ইন্টারনেট সেবা দেওয়া হচ্ছে।

কক্সবাজারের জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা রেহান আসিফ আসাদ; ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব আব্দুন নাসের খান; জেলা পুলিশ সুপার এ এন এম সাজেদুর রহমান প্রমুখ বক্তব্য দেন।

বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় শরীরে এইচআইভি জীবাণু পুশ, তরুণীর আত্মহত্যা

ঘণ্টায় ২৫০০০ মাইল বেগ, ৫০০০ ডিগ্রি তাপ সহ্য করে যেভাবে নিরাপদে অবতরণ নভোচারীদের

উত্তরায় হঠাৎ সিটিটিসি, সোয়াট, ডিবি পুলিশের যৌথ অভিযান

লিভার সুস্থ রাখতে এসব অভ্যাস বাদ দিন

ভ্যান্সকে ছাড়াই ইসলামাবাদে মার্কিন প্রতিনিধিদল, আলোচনা চলতে পারে ১৫ দিন

মাহমুদউল্লাহদের কথা শুনতে তামিম যখন সাংবাদিকদের কাতারে

মাহমুদউল্লাহদের কথা শুনতে তামিম যখন সাংবাদিকদের কাতারে

ইরানের জব্দ অর্থ ছাড়ে সম্মত যুক্তরাষ্ট্র: রয়টার্সের প্রতিবেদন

ইরানের জব্দ অর্থ ছাড়ে সম্মত যুক্তরাষ্ট্র: রয়টার্সের প্রতিবেদন

ক্ষমতা ছাড়ার আগে ‘গণক্ষমা’ করবেন ট্রাম্প!

ক্ষমতা ছাড়ার আগে ‘গণক্ষমা’ করবেন ট্রাম্প!

অসুস্থ ত্রাণমন্ত্রীকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে ঢাকায় নেওয়া হবে: সৈয়দপুর জেলা বিএনপি নেতা

অসুস্থ ত্রাণমন্ত্রীকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে ঢাকায় নেওয়া হবে: সৈয়দপুর জেলা বিএনপি নেতা

বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় শরীরে এইচআইভি জীবাণু পুশ, তরুণীর আত্মহত্যা

বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় শরীরে এইচআইভি জীবাণু পুশ, তরুণীর আত্মহত্যা

মেরিন ড্রাইভসহ পর্যটন স্পটগুলো ফ্রি ইন্টারনেটের আওতায় আনা হবে: তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রী

মেরিন ড্রাইভসহ পর্যটন স্পটগুলো ফ্রি ইন্টারনেটের আওতায় আনা হবে: তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রী

ছুটিতে বাড়িতে গিয়ে পুলিশ সদস্যের মৃত্যু

ছুটিতে বাড়িতে গিয়ে পুলিশ সদস্যের মৃত্যু

বিনা খরচে ৬৪ জেলা ভ্রমণে বেরিয়েছেন ঝিনাইদহের তরুণ আলিম দার

বিনা খরচে ৬৪ জেলা ভ্রমণে বেরিয়েছেন ঝিনাইদহের তরুণ আলিম দার

সারা দেশে কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি ইন্টার্ন চিকিৎসকদের

সারা দেশে কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি ইন্টার্ন চিকিৎসকদের