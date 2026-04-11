মেরিন ড্রাইভসহ পর্যটন স্পটগুলো ফ্রি ইন্টারনেটের আওতায় আনা হবে: তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রী

কক্সবাজার শহর থেকে টেকনাফ পর্যন্ত ৮৪ কিলোমিটার মেরিন ড্রাইভ সড়ক। এক পাশে পাহাড় এবং আরেক পাশে দিগন্ত ছোঁয়া নীল জলরাশি। এই সড়কে পড়েছে দরিয়ানগর পর্যটনপল্লি, হিমছড়ি ঝরনা, ইনানী ও পাটুয়ারটেক পাথুরে সৈকতসহ বেশ কয়েকটি পর্যটন স্পট। জনপ্রিয় এই পর্যটন স্পটগুলো ফ্রি ইন্টারনেটের আওতায় আনার জন্য বর্তমান সরকার কাজ করছে বলে জানিয়েছেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রী ফকির মাহবুব আনাম।
আজ শনিবার (১১ এপ্রিল) দুপুরে কক্সবাজার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে জেলা প্রশাসন আয়োজিত ‘সবার জন্য ইন্টারনেট’ শীর্ষক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে ফকির মাহবুব আনাম এসব কথা বলেন।
মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নির্দেশে ইন্টারনেট সেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। একই সঙ্গে বঙ্গোপসাগরে মাছ আহরণে নিয়োজিত ফিশিং ট্রলারের নিরাপত্তার জন্য স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ইন্টারনেটের আওতায় আনার জন্য গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার। এ জন্য সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা কামনা করেছেন মন্ত্রী।
মতবিনিময় সভায় ফকির মাহবুব আনাম বলেন, দেশের চারটি বিমানবন্দরকে ফ্রি ওয়াই-ফাই জোনের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। পর্যটক এক্সপ্রেস, কক্সবাজার এক্সপ্রেসসহ চারটি আন্তনগর ট্রেনেও ফ্রি ইন্টারনেট সেবা দেওয়া হচ্ছে।
কক্সবাজারের জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা রেহান আসিফ আসাদ; ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব আব্দুন নাসের খান; জেলা পুলিশ সুপার এ এন এম সাজেদুর রহমান প্রমুখ বক্তব্য দেন।
ছুটি নিয়ে বাড়িতে গিয়ে হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে সিলেট মহানগর পুলিশের এক কনস্টেবলের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর নাম আব্দুল ওয়াহিদ (৩৯)। গতকাল শুক্রবার (১০ এপ্রিল) রাতে সিলেট নগরীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। আব্দুল ওয়াহিদ সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জ উপজেলার সাচনা ইউনিয়নের সোনাতলা গ্রামে২৪ মিনিট আগে
সারা দেশ ঘুরে দেখার এক ব্যতিক্রমী অভিযানে নেমেছেন ঝিনাইদহের তরুণ আলিম দার (২৬)। গত ২৮ মার্চ ২০২৬ তারিখে চুয়াডাঙ্গা জেলা থেকে শুরু হয়েছে তাঁর এই অনন্য ভ্রমণ। তাঁর লক্ষ্য বাংলাদেশের ৬৪ জেলা বিনা খরচে ভ্রমণ করা এবং বর্তমান প্রজন্মকে মোবাইল আসক্তি থেকে বের হয়ে বাস্তব জীবনের সৌন্দর্য উপভোগে উৎসাহিত করা।২৭ মিনিট আগে
ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসকের ওপর হামলার ঘটনায় দোষীদের শাস্তি নিশ্চিতসহ চার দফা দাবি আদায়ে আলটিমেটাম দিয়েছেন ইন্টার্ন চিকিৎসকেরা। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে দাবি বাস্তবায়ন না হলে সারা দেশে একযোগে কঠোর কর্মসূচিতে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দেন তাঁরা।৩৩ মিনিট আগে
রাজধানীর বায়তুল মোকাররম মসজিদের দক্ষিণ ফটকের জিপিও লিঙ্ক রোড এলাকায় হকার উচ্ছেদকে কেন্দ্র করে ব্যবসায়ী ও হকারদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয় পক্ষের কয়েকজন আহত হয়েছেন। আজ শনিবার (১১ এপ্রিল) সকাল ১০টার দিকে বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ গেটের স্বর্ণ গলি এলাকায় এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।৪২ মিনিট আগে