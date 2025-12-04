Ajker Patrika

পার্বত্য চুক্তির বর্ষপূর্তির অনুষ্ঠান থেকে ফেরার পথে গ্রেপ্তার আইনজীবী জামিনে মুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
আইনজীবী প্রদীপ চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত
আইনজীবী প্রদীপ চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২৮তম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান থেকে ফেরার পথে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার সাধারণ সম্পাদক আইনজীবী প্রদীপ চৌধুরী জামিনে ছাড়া পেয়েছেন। বুধবার চট্টগ্রামের অতিরিক্ত মুখ্য মহানগর হাকিম মনিরুল ইসলামের আদালত শুনানি শেষে তাঁকে জামিন দিয়েছেন।

এর আগে মঙ্গলবার রাতে নগরীর জে এম সেন হলে পার্বত্য চুক্তির ২৮তম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান থেকে ফেরার পথে প্রদীপ চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করেছিল কোতোয়ালি থানা পুলিশ।

কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল করিম বলেন, প্রদীপ চৌধুরী সাতকানিয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতির দায়িত্বে আছেন। গত বছর বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে হওয়া কোতোয়ালি থানার একটি মামলায় তিনি ‘তদন্তে প্রাপ্ত’ আসামি। এ মামলায় পরে তাঁকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়।

প্রদীপ চৌধুরীর আইনজীবী শামসুল ইসলাম কালাম বলেন, মামলার এজাহারে প্রদীপ চৌধুরীর নাম নেই। আইনজীবী সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের জিম্মায় তাঁকে জামিন দেওয়া হয়েছে।

এর আগে প্রদীপ চৌধুরীর গ্রেপ্তারে উদ্বেগ জানিয়ে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ এক বিবৃতিতে তাঁর মুক্তির দাবি জানিয়েছিল। বিবৃতিতে বলা হয়, পুলিশ সদস্যরা তাঁকে ‘জোর করে’ গাড়িতে তুলে কোতোয়ালি থানায় নিয়ে যান। থানায় নেওয়ার ৫ ঘণ্টা পর রাত ১১টা পর্যন্ত কী কারণে প্রদীপ চৌধুরীকে ধরে নেওয়া হয়েছে, তার কারণ পুলিশ ‘জানাতে পারেনি’ বলে বিবৃতিতে অভিযোগ তোলা হয়েছিল।

বিবৃতিতে সংগঠনটির কেন্দ্রীয় প্রেসিডিয়াম সদস্য পরিমল কান্তি চৌধুরী, রনজিত কুমার দে ও জিনবোধি ভিক্ষু এ ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রদীপ চৌধুরীর মুক্তির দাবি জানান।

ঈশ্বরদীর মা কুকুরকে দেওয়া হলো দুই ছানা

পাবনা প্রতিনিধি
সন্তানহারা কুকুর টমকে দেওয়া হলো দুটি নতুন ছানা। ছবি: আজকের পত্রিকা
সন্তানহারা কুকুর টমকে দেওয়া হলো দুটি নতুন ছানা। ছবি: আজকের পত্রিকা

আটটি ছানা হারিয়ে শোকাহত মা কুকুর টম খাওয়াদাওয়া ভুলে উপজেলা পরিষদের আশপাশে খুঁজে ফিরছিল সন্তানদের। দুধ পান করা ছানাগুলো না থাকায় স্তন ফুলে কুকুরটিকে যন্ত্রণা আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল।

তবে আট ছানা হারালেও ফিরে পেল নতুন দুটি ছানা। অন্য একটি কুকুরের জন্ম দেওয়া কয়েকটি বাচ্চা থেকে দুটি সংগ্রহ করা হয়েছে টমের জন্য। দুটি ছানা পেয়ে স্বস্তির চিহ্ন দেখা গেছে মা কুকুরটির চোখেমুখে।

বুধবার (৩ ডিসেম্বর) বিকেলে ঈশ্বরদী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার পরামর্শে মা কুকুরের যন্ত্রণার কথা চিন্তা করে কুকুরছানা দুটি সংগ্রহ করেন সামাজিক সংগঠন ঈশ্বরদীয়ান-এর অ্যাডমিন শাহরিয়ার অমিত ও তাঁর বন্ধুরা। পরে উপজেলা পরিষদ চত্বরে ছানা দুটি মা কুকুর টমের কাছে ছেড়ে দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে ছানা দুটি মা কুকুর টমের স্তন সেবন শুরু করে। মুহূর্তেই যেন ছানা দুটিকে আপন করে নেয় মা কুকুরটি।

এ সময় সেখানে ঈশ্বরদী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ স্বেচ্ছাসেবকেরা উপস্থিত ছিলেন।

ফেসবুক গ্রুপ ঈশ্বরদীয়ানের অ্যাডমিন শাহরিয়ার অমিত বলেন, ‘মা কুকুর টমকে দেখে খুব কষ্ট হচ্ছিল। বাচ্চা না থাকায় তার বুক ফুলে ভারী হয়ে যাচ্ছিল। মানুষ হিসেবে একটা প্রাণীর যন্ত্রণা অনুভব করে মনে হলো কিছু একটা করা দরকার। পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সঙ্গে আলোচনা করলে তিনি পরামর্শ দেন অন্য একটা কুকুরের, যার অনেকগুলো ছানা আছে, সেখান থেকে দুটি ছানা এনে মা কুকুর টমকে দেওয়া যায় কি না। তাঁর সেই পরামর্শে আমি আমার পোষা কুকুরের কাছ থেকে দুটি বাচ্চা এনে সন্তানহারা টমকে দিই। যাতে সন্তান হারানোর যন্ত্রণা কিছুটা হলেও ভুলতে পারে। মাতৃত্বের স্বাদ কিছুটা মিটতে পারে।’

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. মনিরুজ্জামান বলেন, ‘আসলে মা কুকুরটি যখন মঙ্গলবার দুপুরে আমার কার্যালয়ের সামনে আসে, তখন আমার খুব খারাপ লাগছিল। সারা দিন উপজেলা চত্বরে ঘোরাঘুরি করছে, সন্তানদের খুঁজে বেড়াচ্ছে—এমন চিত্র দেখে ভাবলাম তার জন্য অন্য কুকুরের দুটি বাচ্চা এনে দিলে মন্দ হয় না। সেই চিন্তা থেকে ঈশ্বরদীয়ানের অ্যাডমিন শাহরিয়ার অমিতকে আমার চিন্তার কথা জানাই। তখন সে তাঁর পোষা কুকুরের দুটি বাচ্চা নিয়ে এসে মা কুকুরকে দেয়। তখন মা কুকুরের চোখেমুখে অনেকটা স্বস্তি দেখেছি। বাচ্চা দুটিকে সে তাৎক্ষণিক আপন করে নিয়েছে। দেখে নিজেদেরও মনে কিছুটা স্বস্তি লাগছে।’

৮ কুকুরছানা হত্যা: মায়ের সঙ্গে কারাগারে দুই বছরের শিশু

শাহীন রহমান, পাবনা
আপডেট : ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫, ০০: ২৪
নিশি রহমানের কোলে শিশুসন্তান। ছবি: সংগৃহীত
নিশি রহমানের কোলে শিশুসন্তান। ছবি: সংগৃহীত

৮টি কুকুরছানা হত্যার দায়ে করা মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছেন সরকারি কর্মকর্তার স্ত্রী নিশি রহমান (৩৮)। থানা থেকে তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়। নিশির সঙ্গে কারাগারে রয়েছে তাঁর দুই বছরের ছোট্ট শিশুও।

বুধবার (৩ ডিসেম্বর) বিকেলে ঈশ্বরদী থানা থেকে নিশি রহমানকে নেওয়া হয় পাবনার আদালতে। আদালত নিশির জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। পরে মায়ের সঙ্গে কারাগারে যায় শিশুটিও।

পাবনার জেল সুপার ওমর ফারুক বলেন, ‘যত দূর শুনেছি, বাচ্চাটি দুগ্ধপোষ্য শিশু। তাই বাচ্চাটি তার মায়ের সঙ্গেই কারাগারে থাকবে।’

নিশি রহমানের স্বামী ঈশ্বরদী উপজেলা পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কর্মকর্তা হাসানুর রহমান নয়ন। বুধবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে মোবাইলে হাসানুর রহমান বলেন, ‘আমার তিন সন্তান। দুই ছেলে ও এক মেয়ে। বড় সন্তান মেয়ে। আর কারাগারে মায়ের সঙ্গে রয়েছে ছোট ছেলে। ওর বয়স দুই বছর।’

হাসানুর রহমান বলেন, ‘আমার স্ত্রীর জন্য আইনজীবীর মাধ্যমে আদালতে জামিন আবেদন করেছিলাম, কিন্তু শুনানি হয়নি। বিচারক কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন। আগামী রোববার শুনানির দিন ধার্য করেছেন।’

প্রসঙ্গত, দীর্ঘদিন ধরে ঈশ্বরদী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার বাসভবনের একটি কোনায় থাকত টম নামের একটি কুকুর। এক সপ্তাহ আগে টম ৮টি বাচ্চা প্রসব করে। গত সোমবার সকাল থেকে ছানাগুলো না পেয়ে পাগলপ্রায় অবস্থায় কান্না আর ছোটাছুটি করতে দেখা যায় মা কুকুরকে।

পরে উপজেলা পরিষদের কর্মচারীরা জানতে পারেন, ঈশ্বরদী উপজেলা পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা হাসানুর রহমান নয়নের স্ত্রী জীবন্ত আটটি কুকুরছানাকে বস্তার মধ্যে বেঁধে রোববার রাতের কোনো এক সময় ফেলে দেন উপজেলা পরিষদের পুকুরে। পরদিন সোমবার সকালে পুকুর থেকে উদ্ধার করা হয় মৃত কুকুরছানাগুলো।

এ ঘটনায় মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) রাত সাড়ে ১১টার দিকে ঈশ্বরদী উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা আকলিমা খাতুন বাদী হয়ে নিশি রহমানকে আসামি করে থানায় একটি মামলা করেন। পরে রাতেই ভাড়া বাসা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

বিএনপি নেতার গুদামে মিলল অবৈধ মজুতের ১৪৯ বস্তা সার

নওগাঁ সংবাদদাতা
বিএনপি নেতার গুদামে মিলল অবৈধ মজুতের ১৪৯ বস্তা সার

নওগাঁর পত্নীতলায় সিরাজুল ইসলাম নামের এক ব্যবসায়ীর গুদামে মজুত করা ১৪৯ বস্তা রাসায়নিক (ডিএপি) সার জব্দ করেছে কৃষি অফিস। আজ বুধবার উপজেলার শিহাড়া ইউনিয়নে পাটলের গোয়েন্দাপাড়ার ‘সৈনিক ট্রেডার্স’ থেকে সারগুলো উদ্ধার করা হয়।

সিরাজুল ইসলাম ওই উপজেলার বাসিন্দা এবং শিহাড়া ইউনিয়ন বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি।

সূত্রে জানা গেছে, সিরাজুল ইসলাম একজন কীটনাশক ও খুচরা সার ব্যবসায়ী। আজ বিকেলে অবৈধভাবে ১৪৯ বস্তা ডিএপি সার মজুত করছিলেন। বিপুল সার মজুতের খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকাজুড়ে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। পরে বিষয়টি উপজেলা কৃষি অফিসকে অবগত করা হলে সন্ধ্যায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ঘটনাস্থল থেকে সারগুলো জব্দ করেন।

জানতে চাইলে ব্যবসায়ী সিরাজুল আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমি একজন খুচরা সার ব্যবসায়ী। আমার সারের দোকানে এমওপি ও ইউরিয়া সার পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে। তবে ডিএপি সার নেই।

‘আর এখানে যেসব সার ডিলার আছেন, তাঁদের কাছে সার পাওয়া যায় না। নওগাঁর নয়ন শীল নামে একজন সার ডিলারের মাধ্যমে কোম্পানিতে টাকা দিয়ে নারায়ণগঞ্জ থেকে ডিএপি সারগুলো আমার গুদামে আনছিলাম। পরে কৃষি অফিস সারগুলো জব্দ করে নিয়ে যায়।’

এ বিষয়ে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সোহরাব হোসেন বলেন, সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থল গিয়ে ১৪৯ বস্তা সার উদ্ধার করে উপজেলার একটি গুদামে রাখা হয়েছে। পরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পত্নীতলা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আলীমুজ্জামান মিলন বলেন, ‘আজ সারা দিন আমি ও কৃষি অফিসার উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় সারের পয়েন্টগুলোর খোঁজখবর নিচ্ছিলাম।

‘দুপুরে হঠাৎ জানা যায়, সেখানে একটি ট্রাক থেকে সারগুলো নামানো হচ্ছিল। পরে কৃষি অফিসার ঘটনাস্থলে গিয়ে সারগুলো জব্দ করে নিয়ে আসে। তবে কোথা থেকে সারগুলো আসছে, তা জানা গেলে নিষ্পত্তি করা সহজ হবে। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।’

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ শিক্ষককে বরখাস্ত, পাঁচ শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার

রাবি প্রতিনিধি  
আপডেট : ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫, ২৩: ৪৭
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) তিন শিক্ষককে বরখাস্ত এবং পাঁচ শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। বুধবার (৩ ডিসেম্বর) রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ফলিত রসায়ন ও রসায়ন প্রকৌশল বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. অনীক কৃষ্ণ কর্মকারকে তিন বছরের জন্য সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি তাঁকে আগামী ১০ বছর পরীক্ষাসংক্রান্ত সব কার্যক্রম থেকে বিরত রাখারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়া পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক ড. প্রভাষ কুমার কর্মকার এবং ফাইন্যান্স বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে—দুজনের ছাত্রত্ব স্থায়ীভাবে বাতিল, একজনকে চূড়ান্ত বহিষ্কার এবং আরও দুজন শিক্ষার্থীকে এক বছর মেয়াদে বহিষ্কার করা। সিন্ডিকেট সভার তারিখ থেকেই এসব সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গতকাল মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) অনুষ্ঠিত ৫৪৪তম সিন্ডিকেট সভায় এসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এ বিষয়ে জনসংযোগ দপ্তরের প্রশাসক অধ্যাপক আখতার হোসেন মজুমদার বলেন, শিক্ষকদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগে আগে থেকেই তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল। সেই পরিপ্রেক্ষিতে সিন্ডিকেটে তাঁদের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, ‘আমরা চাচ্ছি শিক্ষার্থীদের নামগুলো গোপন থাকুক, সে জন্য প্রকাশ করতে চাচ্ছি না। কারণ, তাদের মধ্যে নারী শিক্ষার্থীও রয়েছে।’

