Ajker Patrika
বরিশাল

বরিশালে ইয়াবাসহ আটক বিএনপি নেতা বহিষ্কার

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশালে ইয়াবাসহ আটক বিএনপি নেতা বহিষ্কার
মো. এনামুল হক। ছবি: সংগৃহীত

বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলার রহমতপুর ইউনিয়ন বিএনপির ৫ নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি মো. এনামুল হককে দলীয় পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। দলীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে তাঁকে এই সিদ্ধান্তের আওতায় আনা হয়েছে।

বুধবার দুপুরের দিকে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর পরিচালিত এক অভিযানে এনামুল হককে ৩২৬টি ইয়াবা ও ইয়াবা বিক্রির নগদ ৬ লাখ ৫৯ হাজার টাকাসহ আটক করা হয়।

ঘটনার পরদিন বৃহস্পতিবার (১২ মার্চ) রহমতপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মো. আব্দুল করিম হাওলাদার ও সাধারণ সম্পাদক মো. রাজন শিকদার স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে তাঁকে দলীয় পদ থেকে বহিষ্কারের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বহিষ্কৃত বিএনপি নেতা এনামুল হকের সঙ্গে নেতা-কর্মীদের যোগাযোগ না রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

বিএনপিবাবুগঞ্জবরিশাল বিভাগবরিশালজেলার খবর
