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চট্টগ্রাম

হাতকড়া পরে বাবার জানাজায় অংশ নিলেন আ.লীগ নেতা

চন্দনাইশ (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি  
হাতকড়া পরে বাবার জানাজায় অংশ নিলেন আ.লীগ নেতা
হাতকড়া পরে বাবার জানাজায় অংশ নিলেন আটক আ.লীগ নেতা এম শাহাদাৎ নবী খোকা। ছবি: আজকের পত্রিকা

হাতকড়া পরে বাবার জানাজায় অংশ নিলেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আ.লীগ নেতা এম শাহাদাৎ নবী খোকা। সাড়ে ১১ ঘণ্টার জন্য প্যারোলে মুক্তি পান তিনি। আজ সোমবার দুপুরে পুলিশি পাহারায় চট্টগ্রামের চন্দনাইশের গ্রামের বাড়ি এসে তিনি বাবার মরদেহ একনজর দেখেন এবং জানাজায় অংশ নেন। জানাজা শেষে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁকে আবার ঢাকার কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২-এ নিয়ে যাওয়া হয়।

শাহাদাৎ নবী খোকার বাবা, চন্দনাইশ পৌরসভার হারলা এলাকার কেরানীর বাড়ির বাসিন্দা বিশিষ্ট সমাজসেবক ও শিক্ষানুরাগী নুরুন্নবী সওদাগর গতকাল রোববার ভোর ৫টা ২০ মিনিটে মারা যান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর।

আজ সোমবার জোহরের নামাজের পর বেলা আড়াইটার দিকে কেরানীর বাড়ি জামে মসজিদে নুরুন্নবী সওদাগরের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পরে তাঁকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, বাবার মৃত্যুর পর শাহাদাৎ নবী খোকার প্যারোলে মুক্তির জন্য আবেদন করা হয়। আবেদন মঞ্জুর হওয়ার পর তাঁকে সাড়ে ১১ ঘণ্টার জন্য প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয়। সোমবার দুপুর ১টা ৩০ মিনিটের দিকে চন্দনাইশ থানা পুলিশের একটি দল তাঁকে কাশিমপুর কারাগার থেকে চান্দনাইশে গ্রামের বাড়িতে নিয়ে আসে। জানাজা শেষে আইনানুযায়ী তাঁকে আবার পুলিশের হেফাজতে নেওয়া হয়।

চন্দনাইশ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মোহাম্মদ লিটন মিয়া বলেন, প্যারোলে মুক্তি পাওয়া শাহাদাৎ নবী খোকাকে সোমবার দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে তাঁর বাড়িতে নেওয়া হয়। জানাজা শেষে বেলা ৩টা ২০ মিনিটে তাঁকে আবার ঢাকার কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২-এ নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর বিরুদ্ধে ঢাকায় তিনটি মামলা রয়েছে।

স্থানীয় মাস্টার নুরুল আলম জানান, ২০২৫ সালের ১২ আগস্ট শাহাদাৎ নবী খোকাকে ঢাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর থেকে তিনি কারাগারে আটক রয়েছেন। পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তাঁর বিরুদ্ধে ঢাকায় অজ্ঞাতনামা আসামি হিসেবে মামলা রয়েছে।

শাহাদাৎ নবী খোকা চন্দনাইশ উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সদস্য ছিলেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, তিনি আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় উপকমিটির ত্রাণবিষয়ক সম্পাদক ছিলেন।

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