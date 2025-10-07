Ajker Patrika
চট্টগ্রামে সাংবাদিকদের ওপর হামলায় জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
এখন টিভির সাংবাদিকদের ওপর সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে চট্টগ্রাম নগরীর চেরাগী পাহাড় মোড়ে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ। ছবি: আজকের পত্রিকা
এখন টিভির সাংবাদিকদের ওপর সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে চট্টগ্রাম নগরীর চেরাগী পাহাড় মোড়ে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

এখন টিভির চট্টগ্রাম ব্যুরোপ্রধান হোসাইন আহমেদ জিয়াদ ও ক্যামেরাপারসন পারভেজ রহমানের ওপর সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের (সিইউজে) উদ্যোগে মানববন্ধন ও সমাবেশ হয়েছে। মঙ্গলবার নগরীর চেরাগী পাহাড় মোড়ে এ প্রতিবাদ সমাবেশ থেকে হামলাকারীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি জানানো হয়।

সমাবেশে সিইউজে সভাপতি রিয়াজ হায়দার চৌধুরী বলেন, ৫৪ বছরের ইতিহাসে গণমাধ্যম তথা সাংবাদিকদের কখনো রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে, কখনো রাজনৈতিক পেশিশক্তির সঙ্গে লড়াই করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হয়েছে। আজকের দিনেও এই কঠিন বাস্তবতার কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। সাংবাদিক সমাজ এই অবস্থা থেকে উত্তরণ চায়—এটা দেশ এবং সমাজের স্বার্থে। গণমাধ্যম তথা সাংবাদিকদের ন্যায্য দাবি ও নিরাপত্তার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। সেই রাষ্ট্রের চাকুরে হিসেবে পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা এ ক্ষেত্রে সবার আগে।

সমাবেশ সঞ্চালনা করেন সিইউজের সাধারণ সম্পাদক সবুর শুভ। তিনি বলেন, ‘আমার দুই সাংবাদিক সহকর্মীর ওপর কারা হামলা করেছে, তা আমরা জানি। প্রশাসনেরও অজানা নয়। অবিলম্বে হামলায় জড়িত সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার করতে হবে। অন্যথায় সাংবাদিকেরা সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের উঠানে গিয়ে দাঁড়াবে।’

বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সহসভাপতি শহীদ উল আলম বলেন, সাংবাদিকেরা দেশ, মানুষ ও গণতন্ত্রের জন্য কাজ করেন। সেই সাংবাদিকদের ওপর হামলা মানেই রাষ্ট্র ও গণতন্ত্রের ওপর হামলা। এ ক্ষেত্রে হামলাকারীদের ছাড় দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

প্রতিবাদ সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন সিইউজের সাবেক সভাপতি মোস্তাক আহমদ, নাজিমুদ্দিন শ্যামল, চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক দেব দুলাল ভৌমিক, সিইউজের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসিফ সিরাজ, প্রেসক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক শহীদুল্লাহ শাহরিয়ার, চট্টগ্রাম সাংবাদিক হাউজিং সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক যীশু রায় চৌধুরী, চট্টগ্রাম টিভি জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক রুনা আনসারি, টিভি ক্যামেরা জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শফিক আহমেদ সাজিব প্রমুখ।

সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সাংবাদিক হাউজিং সোসাইটির সভাপতি খোরশেদুল আলম, সিইউজের সাবেক সভাপতি তপন চক্রবর্তী, বিএফইউজের যুগ্ম মহাসচিব মহসিন কাজী, সিইউজের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ম. শামসুল ইসলাম, প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী ফরিদ, সিইউজের সিনিয়র সহসভাপতি স ম ইব্রাহিম ও রতন কান্তি দেবাশীষ, ডেইলি স্টারের ব্যুরোপ্রধান শিমুল নজরুল, ইনডিপেনডেন্ট টিভির ব্যুরোপ্রধান আলমগীর সবুজ।

উল্লেখ্য, রোববার (৫ অক্টোবর) চট্টগ্রামের জঙ্গল সলিমপুরে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সন্ত্রাসীদের হামলার শিকার হন এখন টিভির ব্যুরোপ্রধান হোসাইন আহমেদ জিয়াদ ও ক্যামেরাপারসন পারভেজ রহমান। এ সময় সন্ত্রাসীরা সাংবাদিকদের ক্যামেরা, মোবাইল ফোন ও আইডি কার্ড ভাঙচুর করে ছিনিয়ে নেয়।

গ্রেপ্তারচট্টগ্রামহামলাজেলার খবর
