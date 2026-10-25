শাহ আমানত বিমানবন্দরে প্রায় ৩ কোটি টাকার স্বর্ণের চুড়িসহ যাত্রী আটক

শাহ আমানত বিমানবন্দরে প্রায় ৩ কোটি টাকার স্বর্ণের চুড়িসহ যাত্রী আটক
চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে জেদ্দা থেকে আসা এক যাত্রীর কাছ থেকে ১ হাজার ৪৮২ গ্রাম স্বর্ণালংকার উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার করা স্বর্ণের আনুমানিক বাজারমূল্য ২ কোটি ৮৪ লাখ ৭০ হাজার টাকা।
আজ রোববার বেলা ১১টা ৫০ মিনিটে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইটে আসা যাত্রী মো. শরীফের কাছ থেকে এসব স্বর্ণ উদ্ধার করা হয়।
বিমানবন্দরের জনসংযোগ কর্মকর্তা প্রকৌশলী মোহাম্মদ ইব্রাহিম খলিল বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, বিমানবন্দরের অ্যারাইভাল হলের ১ নম্বর ব্যাগেজ বেল্ট এলাকায় সন্দেহজনক গতিবিধির কারণে মো. শরীফকে তল্লাশি করা হয়। বিমানবন্দরের গোয়েন্দা সংস্থা ও কাস্টমসের সদস্যরা এ তল্লাশি চালান।
বিমানবন্দরের ডিজিএফআই, এনএসআইসহ অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থা এবং কাস্টমসের তত্ত্বাবধানে ওই যাত্রীর হ্যান্ডব্যাগেজ ও পরিহিত পোশাক থেকে ১ হাজার ৪৮২ গ্রাম ওজনের স্বর্ণের চুড়ি উদ্ধার করা হয়।
মো. শরীফ নোয়াখালীর সেনবাগের বাসিন্দা। তিনি মানিক ট্রাভেলস অ্যান্ড ট্যুরস হজ কাফেলার একজন সদস্য বলে জানা গেছে।
উদ্ধার করা স্বর্ণের পরিমাণ নির্ধারণের পর তা বিমানবন্দর কাস্টমসের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। স্বর্ণ পরিবহনের ঘটনায় সংশ্লিষ্ট যাত্রীর বিরুদ্ধে চোরাচালান আইনে মামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে শুল্ক গোয়েন্দা কর্তৃপক্ষ।