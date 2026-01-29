Ajker Patrika
চাঁপাইনবাবগঞ্জ

হেরোইন রাখার দায়ে নারীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি
চাঁপাইনবাবগঞ্জে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের একটি মামলায় লুসিয়ারা বেগম (৪৫) নামে এক নারীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং একই সঙ্গে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ছয় মাস কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত।

বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) দুপুরে জেলা ও দায়রা জজ হায়দার আলী খোন্দকার আসামির অনুপস্থিতে (পলাতক) রায় প্রদান করেন। লুসিয়ারা সদর উপজেলার গোবরাতলা ইউনিয়নের সরজন গ্রামের বেলাল উদ্দিনের মেয়ে।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী (পিপি) আব্দুল ওদুদ জানান, ২০২৩ সালের ১ অক্টোবর চাঁপাইনবাবগঞ্জ র‍্যাব ক্যাম্পের অভিযানে নিজ বাড়ি থেকে ২০৫ গ্রাম হেরোইনসহ আটক হন লুসিয়ারা। এ ঘটনায় ওই দিন র‍্যাবের উপপরিদর্শক জাহেদুল ইসলাম সদর থানায় মামলা করেন।

২০২৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সদর থানার উপপরিদর্শক মো. আশরাফুজ্জামান লুসিয়ারাকে অভিযুক্ত করে অভিযোগপত্র জমা করেন।

চাঁপাইনবাবগঞ্জকারাদণ্ডমামলারাজশাহী বিভাগনারীআদালতজেলার খবর
