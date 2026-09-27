চাঁপাইনবাবগঞ্জে মহানন্দায় গোসলে নেমে ২ তরুণের মৃত্যু

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার মহানন্দা নদীতে গোসল করতে নেমে পানিতে ডুবে দুই তরুণের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার দুপুরে সদর উপজেলার গোবরাতলা ইউনিয়নের দিয়াড় ধাইনগর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন—সদর উপজেলার মহিপুর ভাটোপাড়া গ্রামের আব্দুর রহিমের ছেলে সুজন (১৮) এবং একই এলাকার সুবাহানের ছেলে সাব্বির আহমেদ (১৯)।
স্থানীয়রা জানান, রোববার দুপুরে চার বন্ধু মিলে মহানন্দা নদীতে গোসল করতে যান। একপর্যায়ে তারা নদীতে সাঁতার কাটার সময় সুজন ও সাব্বির পানিতে ডুবে যান। সঙ্গে থাকা অপর দুই বন্ধু সাঁতরে তীরে উঠতে সক্ষম হলেও সুজন ও সাব্বিরকে আর দেখা যায়নি। পরে স্থানীয়রা নদীতে খোঁজাখুঁজি করে দুজনকে উদ্ধার করেন। তবে ততক্ষণে তারা মারা গেছেন।
স্থানীয় বাসিন্দা মো. তৌকির বলেন, দুপুরে চার বন্ধু মহানন্দা নদীতে গোসল করতে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে দুজন সাঁতরে তীরে উঠতে পারলেও সুজন ও সাব্বির পানিতে ডুবে মারা যায়।
চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) একরামুল হোসাইন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ঘটনাটি নৌ-পুলিশকে জানানো হয়েছে। আইনগত ব্যবস্থা নেবে নৌ-পুলিশ। তিনি আরও জানান, নিহত দুই তরুণের মরদেহ বর্তমানে তাদের নিজ নিজ বাড়িতে রয়েছে।
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