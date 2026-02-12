Ajker Patrika
চাঁপাইনবাবগঞ্জ

চাঁপাইনবাবগঞ্জে প্রথম দুই ঘণ্টায় গড় ভোট পড়েছে ১৮.৭ শতাংশ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি
চাঁপাইনবাবগঞ্জে প্রথম দুই ঘণ্টায় গড় ভোট পড়েছে ১৮.৭ শতাংশ
চাঁপাইনবাবগঞ্জে প্রথম দুই ঘণ্টায় প্রায় ১৯ শতাংশ ভোট পড়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁপাইনবাবগঞ্জে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। সকাল থেকেই বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের বেশ ভালো উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। নারী-পুরুষ ভোটাররা শান্তিপূর্ণভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে নিজ নিজ পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিচ্ছেন।

নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ভোটগ্রহণ শান্তিপূর্ণভাবে চলছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং মাঠে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সক্রিয় রয়েছে।

জেলা রিটার্নিং অফিসার মো. শাহাদাত হোসেন মাসুদ জানান, ভোটগ্রহণের প্রথম দুই ঘণ্টায় চাঁপাইনবাবগঞ্জের তিনটি সংসদীয় আসনে মোট ৫৬ শতাংশ ভোট পড়েছে। গড় ভোটগ্রহণের হার ১৮ দশমিক ৭ শতাংশ।

জেলায় মোট ভোটার সংখ্যা ১৪ লাখ ২৯ হাজার ৬৬০ জন। ভোটগ্রহণ চলছে ৫১৫টি ভোটকেন্দ্রে। জেলার তিনটি আসনে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যে।

বিষয়:

চাঁপাইনবাবগঞ্জরাজশাহী বিভাগনির্বাচনভোটজেলার খবরত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জাতীয় পার্টির ভাইস চেয়ারম্যানের পাঁচ শতাধিক নেতা-কর্মী নিয়ে বিএনপিতে যোগদান

জাতীয় পার্টির ভাইস চেয়ারম্যানের পাঁচ শতাধিক নেতা-কর্মী নিয়ে বিএনপিতে যোগদান

জেএসসির সঙ্গে বৃত্তিও বাতিল, নবমে বিভাগ বিভাজন নয়

জেএসসির সঙ্গে বৃত্তিও বাতিল, নবমে বিভাগ বিভাজন নয়

জয়ের নিয়ামক জেন-জি

জয়ের নিয়ামক জেন-জি

কুষ্টিয়ায় ভোটকেন্দ্রের সিসি ক্যামেরা চুরি

কুষ্টিয়ায় ভোটকেন্দ্রের সিসি ক্যামেরা চুরি

নির্বাচনে টংয়ের দোকানে বসাসহ যেসব কাজ করতে পারবে না পুলিশ

নির্বাচনে টংয়ের দোকানে বসাসহ যেসব কাজ করতে পারবে না পুলিশ

সম্পর্কিত

ঢাকা–৬: নিজের ভোট নিজে দিতে পেরে উচ্ছ্বসিত নারী ভোটাররা

ঢাকা–৬: নিজের ভোট নিজে দিতে পেরে উচ্ছ্বসিত নারী ভোটাররা

ভোটারদের উপস্থিতি সন্তোষজনক, ঐতিহাসিক নির্বাচন হচ্ছে: ডিএমপি কমিশনার

ভোটারদের উপস্থিতি সন্তোষজনক, ঐতিহাসিক নির্বাচন হচ্ছে: ডিএমপি কমিশনার

ভাই হত্যার বিচারের প্ল্যাকার্ড নিয়ে ভোটকেন্দ্রে মাসুমা হাদি

ভাই হত্যার বিচারের প্ল্যাকার্ড নিয়ে ভোটকেন্দ্রে মাসুমা হাদি

আমরা প্রশাসনের দুর্বলতা খেয়াল করছি: আখতার হোসেন

আমরা প্রশাসনের দুর্বলতা খেয়াল করছি: আখতার হোসেন