চাঁপাইনবাবগঞ্জে প্রথম দুই ঘণ্টায় গড় ভোট পড়েছে ১৮.৭ শতাংশ

চাঁপাইনবাবগঞ্জে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। সকাল থেকেই বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের বেশ ভালো উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। নারী-পুরুষ ভোটাররা শান্তিপূর্ণভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে নিজ নিজ পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিচ্ছেন।
নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ভোটগ্রহণ শান্তিপূর্ণভাবে চলছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং মাঠে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সক্রিয় রয়েছে।
জেলা রিটার্নিং অফিসার মো. শাহাদাত হোসেন মাসুদ জানান, ভোটগ্রহণের প্রথম দুই ঘণ্টায় চাঁপাইনবাবগঞ্জের তিনটি সংসদীয় আসনে মোট ৫৬ শতাংশ ভোট পড়েছে। গড় ভোটগ্রহণের হার ১৮ দশমিক ৭ শতাংশ।
জেলায় মোট ভোটার সংখ্যা ১৪ লাখ ২৯ হাজার ৬৬০ জন। ভোটগ্রহণ চলছে ৫১৫টি ভোটকেন্দ্রে। জেলার তিনটি আসনে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যে।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে ঘিরে পুরান ঢাকায় সকাল থেকেই ভোটকেন্দ্রগুলোতে ছিল নারীদের সরব উপস্থিতি। শীতের হালকা কুয়াশা ভেদ করে কেউ সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে, কেউ স্বামীর সঙ্গে, আবার কেউ প্রতিবেশীদের সঙ্গে দল বেঁধে কেন্দ্রে হাজির হন। ভোট দেওয়া শেষে তাঁদের মুখে ছিল স্বস্তির হাসি; চোখেমুখে...৮ মিনিট আগে
প্রধান উপদেষ্টার প্রত্যাশা অনুযায়ী এবার একটি ঐতিহাসিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী। একই সঙ্গে গুজবে কান না দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।১০ মিনিট আগে
ভাই ওসমান হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে প্ল্যাকার্ড হাতে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিয়েছেন তার বোন মাসুমা হাদি। আজ বৃহস্পতিবার সকালে ঝালকাঠির সরকারি নলছিটি মার্চেন্টস মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে যান তিনি। মাসুমার হাতের প্ল্যাকার্ড চলমান উৎসবমুখর ভোটকেন্দ্রের পরিবেশকে মুহুর্তেই থম থমে করে তোলে...১২ মিনিট আগে
নির্বাচনকে ঘিরে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন রংপুর-৪ (কাউনিয়া-পীরগাছা) আসনের ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেন। বিভিন্ন স্থানে কর্মী হেনস্তা, হামলা ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগ তুলে তিনি বলেছেন, ‘এসব ঘটনায় প্রশাসনের দুর্বলতা স্পষ্টভাবে লক্ষ করা১২ মিনিট আগে