চাঁপাইনবাবগঞ্জের রোকনপুর সীমান্তে আবারও নারীকে পুশ ইনের চেষ্টা

চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলার রোকনপুর সীমান্ত দিয়ে এক নারীকে বাংলাদেশে জোরপূর্বক ঠেলে দেওয়ার (পুশ ইন) চেষ্টা করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। তবে বিজিবির তাৎক্ষণিক তৎপরতায় সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।
বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, সোমবার (১৫ জুন) রাত আনুমানিক ১০টা ৪৫ মিনিটে রোকনপুর বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার ২২৫/৩-আর-এর বিপরীতে ভারতের ৮৮ ব্যাটালিয়ন বিএসএফের আরকে ওয়াদা ক্যাম্পের সদস্যরা স্থানীয় এক মাঝির সহায়তায় নৌকাযোগে এক নারীকে বাংলাদেশে পুশ ইনের চেষ্টা চালায়। খবর পেয়ে বিজিবির টহল দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলে পুশ ইনের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এ সময় ওই নারীকে সীমান্তের শূন্যরেখাসংলগ্ন ভারতের অভ্যন্তরে অবস্থান করতে দেখা যায়।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে নওগাঁ ১৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম মাসুম জানান, ঘটনার পর থেকে সীমান্ত এলাকায় বিজিবি সতর্কতা বৃদ্ধি করেছে। পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি সীমান্তে সার্বক্ষণিক নজরদারি ও টহল কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, এর আগে দুই দফায় গোমস্তাপুর উপজেলার বাঙ্গাবাড়ি ও রোকনপুর সীমান্ত দিয়ে ৪৩ জনকে পুশ ইনের চেষ্টা করে বিএসএফ। পরে বিজিবি ও স্থানীয় গ্ৰামবাসীর শক্ত প্রতিরোধের মুখে বিএসএফ তাদের ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়।
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