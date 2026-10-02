চাঁদপুরে পিকআপ-ট্রলির সংঘর্ষ, প্রাণ গেল তরুণের

চাঁদপুরের মতলব ব্রিজে পিকআপ ভ্যান ও একটি ছয় চাকার ট্রলির সংঘর্ষে অহিদুল ইসলাম (১৮) নামে এক তরুণ নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হওয়ার পর ঢাকায় নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়। নিহত অহিদুল ইসলাম মতলব উত্তর উপজেলার ছেংগারচর পৌরসভার ঘনিয়ারপাড় গ্রামের মাহবুবুর রহমান মোল্লার ছেলে।
বৃহস্পতিবার (১ অক্টোবর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে মতলব ব্রিজের ওপর এ দুর্ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, একটি পিকআপ ভ্যান মতলব দক্ষিণের দিকে যাচ্ছিল। পিকআপটি মতলব ব্রিজে ওঠার পর বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ছয় চাকার ট্রলির সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে পিকআপ ভ্যানের চালকের পাশের আসনে থাকা অহিদুল ইসলাম গুরুতর আহত হন। তাঁর মাথায় মারাত্মক আঘাত লাগে।
দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা আহত অহিদুলকে উদ্ধার করে মতলব দক্ষিণ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে তাঁর অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পরামর্শ দেন।
পরে অ্যাম্বুলেন্সে করে অহিদুলকে ঢাকার উদ্দেশে নেওয়া হয়। তবে হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই রাত সাড়ে ৮টার দিকে মতলব উত্তর উপজেলার শ্রীরায়েরচর বাংলা বাজার এলাকায় তাঁর মৃত্যু হয়।
অহিদুলের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন ঘনিয়ারপাড় গ্রামের বাসিন্দা নূর নবী মোল্লা। তিনি আহত অহিদুলকে অ্যাম্বুলেন্সে করে ঢাকার উদ্দেশে নিয়ে যাচ্ছিলেন।
এদিকে দুর্ঘটনার পর সংঘর্ষে জড়িত ছয় চাকার ট্রলিটির চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান। ফলে তাৎক্ষণিকভাবে চালক বা মালিকের পরিচয় জানা যায়নি।
মতলব উত্তর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামরুল হাসান বলেন, দুর্ঘটনার পর ছয় চাকার ট্রলিটির চালক পালিয়ে গেছেন। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে দুর্ঘটনায় জড়িত গাড়িটি শনাক্তের চেষ্টা চলছে।
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