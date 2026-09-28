Ajker Patrika
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চাঁদপুর

চাঁদপুরে লাইসেন্স ছাড়া চানাচুর উৎপাদনের দায়ে জরিমানা ও কারাদণ্ড

চাঁদপুর প্রতিনিধি
চাঁদপুরে লাইসেন্স ছাড়া চানাচুর উৎপাদনের দায়ে জরিমানা ও কারাদণ্ড
চাঁদপুর সদর উপজেলার ওয়্যারলেস এলাকায় জেলা প্রশাসন ও বিএসটিআই আঞ্চলিক কার্যালয় (কুমিল্লা)-এর যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালত। ছবি: সংগৃহীত

চাঁদপুরে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশনের (বিএসটিআই) অনুমোদন ছাড়া চানাচুর ও আচার উৎপাদন, মোড়কজাত এবং বাজারজাত করার দায়ে ‘আল মদিনা ফুড প্রোডাক্টস’ নামের একটি প্রতিষ্ঠানকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা এবং মালিক মো. শুক্কুরকে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

আজ সোমবার (২৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে চাঁদপুর সদর উপজেলার ওয়্যারলেস এলাকায় জেলা প্রশাসন ও বিএসটিআই আঞ্চলিক কার্যালয় (কুমিল্লা)-এর যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালত এ দণ্ড প্রদান করেন।

বিএসটিআই সূত্রে জানা যায়, অভিযানে দেখা যায় যে আল মদিনা ফুড প্রোডাক্টস বিএসটিআইয়ের লাইসেন্স গ্রহণ না করেই বেআইনিভাবে বিএসটিআইয়ের মানচিহ্ন ব্যবহার করে চানাচুর তৈরি ও বাজারজাত করছিল। এ ছাড়া চানাচুর ও আচার পণ্য মোড়কজাতকরণের প্রয়োজনীয় সনদ ছাড়াই তা উৎপাদন ও বিক্রি করে আসছিল প্রতিষ্ঠানটি। এসব অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় ভ্রাম্যমাণ আদালত প্রতিষ্ঠানটিকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা ও মালিককে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাজমুল হুদা জানান, সাধারণ ভোক্তাদের স্বার্থ সুরক্ষা এবং খাদ্যপণ্যের সঠিক মান নিশ্চিত করতে বিএসটিআইয়ের অনুমোদনহীন পণ্য উৎপাদন ও বিক্রির বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

অভিযানে উপস্থিত ছিলেন বিএসটিআই আঞ্চলিক কার্যালয় (কুমিল্লা)-এর পরিদর্শক (মেট্রোলজি) মো. লুৎফর রহমান এবং ফিল্ড অফিসার (সিএম) এস. এম. শাকিল ইউসুফ।

বিষয়:

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