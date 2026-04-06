Ajker Patrika
চাঁদপুর

অতিরিক্ত দামে এলপি গ্যাস বিক্রি করায় ব্যবসায়ীর জরিমানা

চাঁদপুর প্রতিনিধি
অতিরিক্ত মূল্যে এলপিজি সিলিন্ডার বিক্রি করায় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের মালিককে জরিমানা করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁদপুর শহরের খলিশডুলী এলাকায় অতিরিক্ত মূল্যে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) বিক্রি করায় ব্যবসায়ীকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। আজ সোমবার (৬ এপ্রিল) দুপুরে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের নিয়মিত বাজার তদারকি অভিযান পরিচালনা কালে এ জরিমানা করা হয়। জরিমানা করেন অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ আল ইমরান।

তিনি বলেন, শহরের ওয়াপদা গেট খলিশাডুলী এলাকায় অভিযান পরিচালনাকালে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইনে সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অধিক মূল্যে এলপিজি সিলিন্ডার বিক্রি করা, গ্যাস বিক্রির বৈধ লাইসেন্স না থাকা, বিক্রির মেমোতে ঠিকানা উল্লেখ না থাকা, অগ্নিনির্বাপকের মেয়াদ ও মূল্যতালিকা না থাকার অপরাধে এলপিজি ট্রেডিং নামে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের মালিককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়।

অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানটি পুনরায় এ ধরনের অনিয়ম করা থেকে বিরত থাকবে বলে অঙ্গীকার করেছে।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর একটি দল অভিযানে সার্বিক সহায়তা দেয়। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে জানান এই কর্মকর্তা।

