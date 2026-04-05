ফরিদগঞ্জে বাড়ির পুকুরে ডুবে ২ ভাইয়ের মৃত্যু

চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে বাড়ির পুকুরে গোসল করতে নেমে ডুবে দুই ভাই মারা গেছে। তারা হচ্ছে ইয়াসিন (৮) ও রাসেল (৬)।
রোববার (৫ এপ্রিল) দুপুরে উপজেলার রূপসা উত্তর ইউনিয়নের কুতুবপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত শিশুরা ওই গ্রামের আবুল বাশার ও শাহিনা বেগম দম্পতির ছেলে।
নিহতদের পরিবারের বরাত দিয়ে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান জহির হোসেন বলেন, ‘স্থানীয় একটি হাফেজিয়া মাদ্রাসায় একসঙ্গে পড়াশোনা করতেন ইয়াসিন ও রাসেল। প্রতিদিনের মতো মাদ্রাসা থেকে দুপুরে বাড়িতে এসে পুকুরে গোসল করতে নামে। তাঁদের মা সাংসারিক কাজে ব্যস্ত ছিলেন। শিশুরা পুকুর থেকে উঠে না আসায় খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে পরিবারের সদস্যরা দেখেন, দুই ভাইয়ের লাশ পানিতে ভেসে আছে। পরে পরিবার ও স্বজনেরা লাশ পুকুর থেকে উদ্ধার করেন।
ফরিদগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আরএমও ডা. মুজাম্মেল হোসেন বলেন, ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। বর্তমান সময়ে অতিরিক্ত গরম পড়ছে। এ সময় সাঁতার না জানা শিশুরাও একটু ঠান্ডা পেতে পুকুর বা ডোবায় নেমে দুর্ঘটনার শিকার হয়। শিশুদের মা-বাবা ও পরিবারের লোকজনকে সতর্ক থাকতে হবে। দুর্ঘটনা এড়াতে শিশুদের গতিবিধির ওপর নজর রাখতে হবে।
এ বিষয়ে ফরিদগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন বলেন, ‘বিষয়টি আপনার মাধ্যমে জেনেছি। এ ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি।’
