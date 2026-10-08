সড়কের পাশে পড়ে ছিল বাসের হেলপারের মরদেহ, শরীরে আঘাতের চিহ্ন

চাঁদপুরের কচুয়া সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে আমির হোসেন (২৬) নামের এক বাসসহকারীর (হেলপার) মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত ব্যক্তির শরীরে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার রসুলপুর গ্রামের ঘোষের বাড়ির সংলগ্ন কুমিল্লা-চাঁদপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের পাশ থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
নিহত আমির হোসেন চাঁদপুর জেলার শাহরাস্তি উপজেলার কাকৈরতলা গ্রামের হাজী বাড়ির বাসিন্দা আজিজুর রহমানের ছেলে। তিনি পেশায় বাসের সহকারী (হেলপার) ছিলেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বুধবার সন্ধ্যা থেকে আমির হোসেনের মোবাইল ফোন বন্ধ পান পরিবারের সদস্যরা। আজ বৃহস্পতিবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা মহাসড়কের পাশে তাঁর মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে।
পুলিশ কর্মকর্তা রাশেদুল হক বলেন, নিহতের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরির পর মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য চাঁদপুর সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। তাঁর শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে একাধিক মাদ্রাসাছাত্রকে বলাৎকারের অভিযোগে এক মাদ্রাসার মুহতামিম ও শিক্ষককে আটক করতে গিয়ে বিক্ষুব্ধ জনতার হামলায় দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ (ওসি) তিন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। এ সময় পুলিশের একটি পিকআপ ভ্যান ভাঙচুর করা হয়। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার খলিশাকুন্ডি...২১ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম বন্দরের নিউ মুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) ও ওভারফ্লো কনটেইনার ইয়ার্ড পরিচালনা-রক্ষণাবেক্ষণে সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) বন্দর পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান ডিপি ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে ১৫ বছরের চুক্তি সই করেছে বাংলাদেশ।২৩ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম নগরীর ইপিজেড এলাকায় পিকআপভ্যানের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী দুই পোশাক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৯টার দিকে ইপিজেডের ৫ নম্বর সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন এনএইচপি ফ্যাশনে কর্মরত শ্রমিক খলিল এবং স্মার্ট জ্যাকেট বিডি লিমিটেডের শ্রমিক তামান্না।২৮ মিনিট আগে
টাঙ্গাইলের সখীপুরে লন্ডনপ্রবাসী চিকিৎসক ডা. শাহ জালালের বিরুদ্ধে জমি লিখে নিয়ে বাবা-মাকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ করেছেন তাঁর মা আনোয়ারা বেগম। ডা. শাহ জালাল অভিযোগ অস্বীকার করে সম্পত্তি বণ্টনকে পারিবারিক বিরোধ বলে দাবি করেছেন। বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন।৩৬ মিনিট আগে