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চাঁদপুর

ফরিদগঞ্জে সন্ত্রাসবিরোধী মামলায় সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

ফরিদগঞ্জ (চাঁদপুর) প্রতিনিধি
আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৯: ৩৭
ফরিদগঞ্জে সন্ত্রাসবিরোধী মামলায় সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার
ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান শরীফ হোসেন খান। ছবি: সংগৃহীত

চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় শরীফ হোসেন খান (৪৫) নামে ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) এক সাবেক চেয়ারম্যানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল সোমবার বিকেলে উপজেলার গৃদকালিন্দিয়া বাজার থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

শরীফ হোসেন খান উপজেলার ১৬ নম্বর রূপসা দক্ষিণ ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান এবং নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের ইউনিয়ন শাখার সাবেক সভাপতি। আজ মঙ্গলবার দুপুরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাঁকে চাঁদপুর আদালতে পাঠানো হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শরীফ হোসেন খান সাবেক সংসদ সদস্য শফিকুর রহমানের ঘনিষ্ঠ হওয়ায় তাঁকে সর্বশেষ ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে নৌকা প্রতীকে চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। চেয়ারম্যান থাকাকালে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি ত্রাণসামগ্রী বিতরণ না করে আত্মসাতের উদ্দেশ্যে মজুতের অভিযোগ ওঠে। ওই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার বিভাগের ২০২৪ সালের ১ ডিসেম্বরের ৯১৮ নম্বর প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে তাঁকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়।

ফরিদগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ এরশাদ উল্লাহ গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘শরীফ হোসেন খানকে গত ১৩ আগস্ট সন্ত্রাসবিরোধী আইনে করা একটি মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাঁকে আজ দুপুরে আদালতে পাঠানো হয়েছে।’

বিষয়:

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