Ajker Patrika
En
চাঁদপুর

চাঁদপুরে ট্রাক-সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে নারী নিহত, আহত ২

চাঁদপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৬: ৪৯
চাঁদপুরে ট্রাক-সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে নারী নিহত, আহত ২
সড়ক দুর্ঘটনায় দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া সিএনজি চালিত অটোরিকশা। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁদপুরে দ্রুতগামী ট্রাকের সঙ্গে সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে মাহীনুর বেগম (৩৮) নামে এক নারী নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় তাঁর ভাইসহ অটোরিকশার দুই যাত্রী আহত হয়েছেন। আজ রোববার বেলা আড়াইটার দিকে চাঁদপুর-কুমিল্লা আঞ্চলিক সড়কের দেবপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত মাহীনুর বেগম সদর উপজেলার তরপুরচণ্ডী ইউনিয়নের তরপুরচণ্ডী গ্রামের তপাদার বাড়ির নাছির তপাদারের স্ত্রী। তিনি এক সন্তানের জননী।

আহতদের মধ্যে রয়েছেন হাজীগঞ্জ উপজেলার বাকিলা ইউনিয়নের রাধাসার গ্রামের তপাদার বাড়ির মৃত পনু মিয়ার ছেলে মো. ইউনুছ (২৮)। তিনি নিহত মাহীনুরের ভাই। অপর আহত নারীর পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। আহত দুজনকে চাঁদপুর সরকারি জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

সড়ক দুর্ঘটনায় দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া সিএনজি চালিত অটোরিকশা। ছবি: আজকের পত্রিকা
সড়ক দুর্ঘটনায় দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া সিএনজি চালিত অটোরিকশা। ছবি: আজকের পত্রিকা

স্থানীয়রা জানান, অটোরিকশাটি বাকিলা থেকে চাঁদপুরের দিকে যাচ্ছিল। দেবপুর এলাকায় পৌঁছে আরেকটি অটোরিকশাকে অতিক্রম করার সময় বিপরীত দিক থেকে আসা দ্রুতগামী ট্রাকের সঙ্গে এর মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে অটোরিকশাটি দুমড়ে মুচড়ে সড়কের পাশে ছিটকে পড়ে। ঘটনাস্থলেই মাহীনুর বেগমের মৃত্যু হয়।

চাঁদপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফয়েজ আহমেদ বলেন, দুর্ঘটনাকবলিত ট্রাক ও অটোরিকশা পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। ট্রাকের চালক ও হেলপারকে আটক করা হয়েছে। অটোরিকশার চালককে ঘটনাস্থলে পাওয়া যায়নি।

ফয়েজ আহমেদ আরও বলেন, নিহত নারীর মরদেহ উদ্ধার করে চাঁদপুর সরকারি জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। দুর্ঘটনার কারণ তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

কুমিল্লাচাঁদপুরঅটোরিকশানিহতসড়কসড়ক দুর্ঘটনাচট্টগ্রাম বিভাগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত