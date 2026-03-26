চাঁদপুরে হঠাৎ ঝড়ের তাণ্ডব, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলায় হঠাৎ বয়ে যাওয়া ঝড়ে গতকাল বুধবার (২৫ মার্চ) রাত সাড়ে ৮টার দিকে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। ঝড়ে বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে পড়া ও তার ছিঁড়ে যাওয়ার কারণে বিদ্যুৎ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে। বহু ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং অসংখ্য গাছপালা উপড়ে সড়কে পড়ায় যোগাযোগব্যবস্থা অচল হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে গ্রামীণ সড়কগুলোতে চলাচল সীমিত হয়ে যাওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দারা চরম দুর্ভোগে পড়েছেন।
উপজেলার লুধুয়া গ্রামের পারভেজ পাটোয়ারী জানান, হঠাৎ ঝড় শুরু হলে লুধুয়া মাদ্রাসার বার্ষিক ওয়াজ মাহফিলের প্যান্ডেল সম্পূর্ণ লন্ডভন্ড হয়ে যায়।
দেওয়ানজীকান্দি গ্রামের খোকন সরকার বলেন, ‘বাড়ির টিনের বেড়া ভেঙে রাস্তায় পড়ে আছে। গাছপালা ভেঙে বিদ্যুতের তার রাস্তায় পড়েছে। পাশের বাড়িতে গাছ পড়ে কয়েকটি পরিবারের বিদ্যুতের মিটারও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।’
আধুরভিটি গ্রামের সোহরাব হোসেন বলেন, ‘কালবৈশাখীর তাণ্ডবে গাছ ভেঙে বিদ্যুতের খুঁটির ওপর পড়ে তার ছিঁড়ে গেছে। মুহূর্তের মধ্যে বড় বড় গাছ রাস্তায় পড়ে যায়। বিদ্যুৎ না থাকায় খুব কষ্টে আছি।’
স্থানীয় বাসিন্দারা সড়কে উপড়ে পড়া গাছ দ্রুত অপসারণ এবং বিদ্যুৎ ব্যবস্থা পুনরুদ্ধারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জরুরি হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।
এ বিষয়ে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মতলব উত্তর জোনাল অফিসের ডিজিএম এমডি ওয়াহিদুজ্জামান বলেন, ‘ঝড়ে বিভিন্ন স্থানে খুঁটি ও তার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমাদের টিম মাঠে কাজ করছে, দ্রুত বিদ্যুৎ-সরবরাহ স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে।’
এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাহমুদা কুলসুম মনি বলেন, ‘কালবৈশাখীতে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া গেছে। দ্রুত সড়ক থেকে গাছ অপসারণ ও বিদ্যুৎ-সংযোগ স্বাভাবিক করতে সংশ্লিষ্ট বিভাগকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।’
