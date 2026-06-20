হিফজুল কুরআন শিক্ষা গবেষণা ফাউন্ডেশনের সভাপতি আসাদ, সম্পাদক নুরুল

কোরআনের হাফেজদের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ‘হিফজুল কুরআন শিক্ষা গবেষণা ফাউন্ডেশন’-এর তিন বছর মেয়াদি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। এতে হাফেজ মাওলানা আসাদুজ্জামান দেওয়ান সভাপতি এবং মাওলানা নুরুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হয়েছেন।
শুক্রবার (১৯ জুন) দিনগত রাতে চাঁদপুর শহরের নিউ ট্রাক রোড আল-আমিন মডেল মাদ্রাসার হিফজুল কুরআন বিভাগের হলরুমে ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে (২০২৬-২৮) কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হাফেজ মাওলানা ইসমাইল হোসেন আজাদ।
কমিটির অন্যরা হলেন সিনিয়র সহসভাপতি মাওলানা আ ন ম ফখরুল ইসলাম মাছুম, সহসভাপতি হাফেজ মাওলানা জাকির হোসাইন খান, হাফেজ মাওলানা আব্দুল করিম, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক হাফেজ ওমর ফারুক, যুগ্ম সম্পাদক হাফেজ জাকির হোসেন মৃধা, সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেজ নেয়ামত উল্লাহ, কোষাধ্যক্ষ হাফেজ আলাউদ্দীন গাজী, শিক্ষা সম্পাদক হাফেজ মাহমুদুর রহমান, সমাজকল্যাণ সম্পাদক হাফেজ আবুল হোসাইন, প্রচার সম্পাদক মোসাদ্দেক আল আকিব, সহপ্রচার সম্পাদক হাফেজ বেলাল হোসাইন, ওলামা বিভাগীয় সম্পাদক হাফেজ মাওলানা দ্বীন ইসলাম চাঁদপুরী, সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক হাফেজ মাহবুব আলম, বিদেশ বিষয়ক সম্পাদক হাফেজ জসিম উদ্দিন।
কর্মপরিষদের সদস্যরা হলেন হাফেজ মাওলানা ইসমাইল হোসেন আজাদ, মাওলানা আফছার উদ্দিন মিয়াজী, হাফেজ মো. মাসুদ আলম ও হাফেজ হাফিজ আহমদ।
সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলামের সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন সংগঠনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য অহিদুর রহমান খান উৎপল, কেন্দ্রীয় কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান হাফেজ আব্দুল করিম, কোষাধ্যক্ষ আলাউদ্দীন গাজী ও পীরজাদা খাজা তানভীর।
সম্মেলনের শেষ পর্বে জেলা কমিটি, চাঁদপুর সদর ও ফরিদগঞ্জ উপজেলা কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নাম ঘোষণা করা হয়। জেলার অন্য উপজেলা কমিটিগুলো সুবিধাজনক সময়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হবে বলে জানান ফাউন্ডেশনের নেতারা।
সরকার নিবন্ধিত এই গবেষণা ফাউন্ডেশন ১৯৯৮ সালে যাত্রা শুরু করে জেলায় বেশ কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও ইসলামের প্রচার-প্রসারের কাজ অব্যাহত রেখেছে।
নড়াইলে বিয়ের গেটে বরকে বরণ করতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে কনের চাচার মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার (১৯ জুন) রাত ৮টার দিকে সদর উপজেলার কলোড়া ইউনিয়নের মুসুড়ি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত নকুল মল্লিক (৫৩) ওই গ্রামের মৃত সতীশ চন্দ্র মল্লিকের ছেলে।১৬ মিনিট আগে
ফুটবলকে ঘিরে সমর্থকদের উচ্ছ্বাস ও উন্মাদনার নানা ঘটনা প্রায়ই আলোচনায় আসে। এবার পটুয়াখালীতে ব্রাজিলের জয় নিয়ে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে মাথা ন্যাড়া করিয়েছেন এক আর্জেন্টিনা সমর্থক। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শহরের বাসিন্দা কাজী রাফি শুক্রবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে লাইভে...২৮ মিনিট আগে
টাঙ্গাইলের মধুপুর উপজেলায় পরিত্যক্ত কূপে পড়ে যাওয়া একটি ছাগল তুলতে গিয়ে বাবা-ছেলেসহ চারজনের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার (২০ জুন) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার টেলকি জলই এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। মারা যাওয়া ব্যক্তিরা হলেন জলই গ্রামের বাবুল হাদিমা, তাঁর শিশুপুত্র নেইমার ম্রং, একই গ্রামের রতন নকরেক...৩৪ মিনিট আগে
গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত ১২টা ৫০ মিনিটে মোহনগঞ্জ থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন অভিযুক্ত মহন তালুকদার। এ সময় তিনি নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন বলেন, ‘আমি ষড়যন্ত্রের শিকার। আমাকে ফাঁসানো হয়েছে। আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই আমি আত্মসমর্পণ করলাম। তদন্তের মাধ্যমে সত্যিটা বের হবে আশা করছি।’১ ঘণ্টা আগে