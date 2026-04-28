আখাউড়ায় কালবৈশাখীর তাণ্ডবে লন্ডভন্ড বাড়িঘর, ফসলের ক্ষতি

আখাউড়ায় কালবৈশাখীতে বিভিন্ন এলাকার বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, ভেঙে পড়েছে অসংখ্য গাছপালা। অনেক এলাকায় বিদ্যুৎ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় চরম দুর্ভোগে পড়েছে সাধারণ মানুষ।
স্থানীয় কৃষক রিমন মিয়া জানান, ঝড়ের কারণে পাকা ধান পানিতে নুয়ে পড়েছে। ফলে তাঁদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে।
এ ছাড়া নারায়ণপুর পূর্বপাড়ায় শের আলী শাহ জামে মসজিদের ওপর একটি বড় গাছ ভেঙে পড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা ঘটেছে। এতে মসজিদের অবকাঠামোর বিভিন্ন অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্থানীয় লোকজন দ্রুত গাছ অপসারণে কাজ করছে এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করা হচ্ছে।
মসজিদের মুয়াজ্জিন হাফেজ মাওলানা রাজিবুল হাসান জানান, সকালে ঝড়ের তাণ্ডবে মসজিদের ওপর একটি বড় গাছ পড়ে। এতে মসজিদের ভেতরে থাকা প্রয়োজনীয় আসবাব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. মাসুদ আলম বলেন, ‘ঝড়ে আখাউড়ায় প্রায় ১০০ হেক্টর ধানখেত এবং ১০ হেক্টর অন্যান্য ফসলি জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমাদের মাঠপর্যায়ের কর্মীরা ইতিমধ্যে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণে কাজ শুরু করেছেন। কোথাও বড় ধরনের ক্ষতি হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’
আখাউড়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ডিজিএম জহির আব্বাস খান বলেন, ‘ঝড়ে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পল্লী বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে পড়েছে। এ ছাড়া উপড়ে পড়া গাছপালা বিদ্যুৎ লাইনের ওপর পড়ে থাকায় সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে। ঝড় থামার পর থেকে আমাদের টিম মাঠে কাজ করছে এবং দ্রুত বিদ্যুৎ-সংযোগ স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে।’
সুনামগঞ্জে বাঁধ ভেঙে মনাই নদের পানি ঢুকে ইকরাছই হাওরের প্রায় ১১৪ হেক্টর বোরো ধানের জমি তলিয়ে গেছে। আজ মঙ্গলবার (২৮ এপ্রিল) ভোরে মধ্যনগর উপজেলার অ্যারন বিলের ইকরাছই হাওরের বাঁধ ভেঙে যায়।৮ মিনিট আগে
ভারতের মেঘালয়ে ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে উজান থেকে নেমে আসা ঢলে নেত্রকোনার দুর্গাপুরের সোমেশ্বরী নদীতে পানি বাড়ছে। নদীর পানি হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় মাঠের বোরো ধান ঘরে তোলা নিয়ে শঙ্কায় পড়েছেন কৃষকেরা। উপজেলা কৃষি বিভাগ কৃষকদের দ্রুত ধান কাটার পরামর্শ দিয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২৮ এপ্রিল) বেলা ৩টা পর্যন্ত নদীর পানি২৪ মিনিট আগে
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে রোগীর মৃত্যু ঘিরে এক সিনিয়র স্টাফ নার্স ও পুলিশ কনস্টেবলের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে।৪৩ মিনিট আগে
রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার পৃথক দুটি স্থান থেকে অবৈধভাবে মজুত করে রাখা ৯০০ লিটার ডিজেল ও ২২ লিটার পেট্রল জব্দ করেছে র্যাব। গতকাল সোমবার বিকেলে উপজেলার নাজিরপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে র্যাব-৫-এর রাজশাহী সিপিএসসির একটি দল এই তেল জব্দ করে। জব্দ করা জ্বালানি তেল স্থানীয়১ ঘণ্টা আগে