Ajker Patrika
টাঙ্গাইল

ছাত্রশিবিরের বিরুদ্ধে টাঙ্গাইলের মাভাবিপ্রবি ছাত্রদলের বিক্ষোভ মিছিল

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি 
ছাত্রশিবিরের বিরুদ্ধে টাঙ্গাইলের মাভাবিপ্রবি ছাত্রদলের বিক্ষোভ মিছিল
রোববার রাতে ছাত্রশিবিরের বিরুদ্ধে টাঙ্গাইলের মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল করে ছাত্রদল। ছবি: আজকের পত্রিকা

টাঙ্গাইলের সন্তোষের মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (মাভাবিপ্রবি) ইসলামী ছাত্রশিবিরের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে ছাত্রদল।

গুম ও অপহরণের ঘটনা নিয়ে ‘নাটক সাজানো’, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম অনলাইনে বিভ্রান্তিকর প্রচারণা এবং নারী নির্যাতনের মতো ঘটনার অপরাধে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ এনে গতকাল রোববার (১৪ জুন) রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের মান্নান হলের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি বের হয়। পরে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

মিছিলের পর তৃতীয় একাডেমিক ভবনের সামনে সমাবেশ করেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের নেতা কর্মীরা। সমাবেশে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সভাপতি সাগর আহমেদ, সহসভাপতি রুপক আহমেদ, আশরাফুল ইসলাম রিয়ান, জামিল, সাধারণ সম্পাদক সাজিদ ইসলাম দিপু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবির, সাংগঠনিক সম্পাদক রিমন মিয়াসহ অন্যরা বক্তব্য রাখেন।

মাভাবিপ্রবি শাখা ছাত্রদলের সভাপতি সাগর আহমেদ বলেন, ছাত্রশিবিরের এক নেতার বিরুদ্ধে নারী নির্যাতন ও ভ্রূণ হত্যার মতো গুরুতর অভিযোগ থাকলেও সেগুলো আড়াল করার উদ্দেশ্যে অপহরণের গল্প প্রচার করা হয়েছে। অতীতেও এই গুপ্ত সংগঠনটি গুমের ঘটনা নিয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়িয়েছে। এ ধরনের প্রচারণার বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সচেতন ও সতর্ক থাকার আহ্বান জানান তিনি।

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