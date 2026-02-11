Ajker Patrika
ব্রাহ্মণবাড়িয়া

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জামায়াত প্রার্থীকে অবরুদ্ধ করার অভিযোগ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জামায়াত প্রার্থীকে অবরুদ্ধ করার অভিযোগ
আতাউর রহমান সরকার। ছবি: সংগৃহীত

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪ আসনে বিধি ভেঙে প্রচারণা চালানোর অভিযোগে জামায়াত প্রার্থী মো. আতাউর রহমান সরকারকে অবরুদ্ধ করার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় বিএনপি-যুবদল নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে। গতকাল মঙ্গলবার রাতে জেলার আখাউড়া উপজেলার ধরখার ইউনিয়নের তোলাতলা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

আতাউর রহমান জানান, তিনি সন্ধ্যা পৌনে ৬টার দিকে অসুস্থ এক মুরব্বিকে দেখতে এসেছিলেন। সঙ্গে ছিলেন স্থানীয় ১০ জন কেন্দ্র প্রতিনিধি। সেখানে তাঁরা কুশলাদি বিনিময় শেষ করেন। এ সময় এক যুবদল নেতার নেতৃত্বে বিএনপির নেতা-কর্মীরা তাঁর সহকর্মীদের লাঞ্ছিত করেন। ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ আসলে সেখান থেকে বের হয়ে আসেন তারা।

ধরখার ইউনিয়নের বাসিন্দা ও জেলা বিএনপির সাবেক নেতা মো. নাছির উদ্দিন হাজারী বলেন, বিধি না মেনে জামায়াত প্রার্থী প্রচারকাজ চালাচ্ছিলেন। এ সময় স্থানীয় লোকজন ওই প্রার্থীসহ সঙ্গে থাকা লোকজনকে আটক করে। প্রচারের সময় শেষ হয়ে গেলেও কেন তাঁরা এসেছেন, এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়।

এ ব্যাপারে আখাউড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাবেদ উল ইসলাম জানান, জামায়াত প্রার্থী একটি বাড়িতে গিয়েছিলেন। এ সময় স্থানীয় বিএনপির কর্মীরা সন্দেহ করেছিলেন যে তিনি প্রচারণা চালাচ্ছেন।

