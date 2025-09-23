Ajker Patrika
বগুড়ায় জোড়া খুনের আসামি পালানোর ঘটনায় ৬ পুলিশ প্রত্যাহার

বগুড়া প্রতিনিধি
বগুড়ায় আদালতের হাজতখানা থেকে জোড়া খুন ও ডাকাতি মামলার প্রধান আসামি পালানোর ঘটনায় ছয় পুলিশকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন আদালত পুলিশের পরিদর্শক মোসাদ্দেক হোসেন।

প্রত্যাহারকৃত পুলিশ সদস্যরা হলেন আদালত হাজতখানার ইনচার্জ সহকারী টাউন উপপরিদর্শক (এটিএসআই) গোলাম কিবরিয়া, আতাহার আলী, আব্দুর রাজ্জাক, কনস্টেবল দেলোয়ার হোসেন, দুলাল মিয়া ও জাকির হাসান। আদালত পুলিশের পরিদর্শক মোসাদ্দেক হোসেন বলেন, ‘পুলিশ সুপারের নির্দেশে ছয় পুলিশ সদস্যকে আদালত থেকে প্রত্যাহার করে পুলিশ লাইনসে সংযুক্ত করা হয়েছে।’

এদিকে হাজতখানা থেকে আসামি পালানোর ঘটনায় আদালতের উপপরিদর্শক (এসআই) রবিউল ইসলাম বাদী হয়ে পলাতক আসামি রফিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে বগুড়া সদর থানায় মামলা করেছেন।

উল্লেখ্য, গত সোমবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে বগুড়া জেলা জজ আদালতের হাজতখানা থেকে আসামি গণনা করে কারাগারে পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন প্রত্যাহার হওয়া ছয় পুলিশ সদস্য। এ সময় ভিড়ের মধ্যে জোড়া খুন ও ডাকাতি মামলার প্রধান আসামি রফিকুল ইসলাম পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যান।

বিষয়:

বগুড়াপুলিশআসামিমামলারাজশাহী বিভাগজেলার খবর
