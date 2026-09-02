বিকল ট্রাক মেরামতের সময় অন্য গাড়ির ধাক্কা, নিহত ২

বগুড়ার শেরপুর উপজেলায় ঢাকা-রংপুর মহাসড়কে বিকল ট্রাক মেরামতের সময় অন্য একটি গাড়ির ধাক্কায় দুজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও একজন গুরুতর আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (১ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার মহিপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তিরা হলেন বগুড়া সদর উপজেলার ইসলামপুর হরিগাড়ী এলাকার মামুন হোসেন (৪০) ও হানজালা (৩৫)।
ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গেছে, মহিপুর এলাকায় ঢাকাগামী কাঠবোঝাই একটি ট্রাক বিকল হয়ে পড়ে। ওই সময় তিনজন ট্রাকটি মেরামতের কাজ করছিলেন। এ সময় পেছন দিক থেকে অন্য একটি গাড়ি তাঁদের ধাক্কা দিয়ে চলে যায়। এতে তিনজনই গুরুতর আহত হন।
খবর পেয়ে শেরপুর ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করেন। পরে তাঁদের বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন। গুরুতর আহত অন্যজনকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
শেরপুর ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের কর্মকর্তা নুরুল ইসলাম বলেন, ‘মহিপুর এলাকায় কাঠবোঝাই একটি ট্রাক বিকল হয়ে পড়েছিল। তিনজন ট্রাকটি মেরামতের কাজ করছিলেন। এ সময় অজ্ঞাত একটি যানবাহনের ধাক্কায় তাঁরা হতাহত হন।’ তিনি বলেন, ‘ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা তিনজনকে উদ্ধার করে শজিমেক হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন। অপরজনের অবস্থাও আশঙ্কাজনক বলে চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন।’
দুর্ঘটনার পর ধাক্কা দেওয়া যানবাহনটি শনাক্ত করা যায়নি। পুলিশ সেটি শনাক্তের চেষ্টা করছে।
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