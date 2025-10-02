আদমদীঘিতে ট্রেনের ধাক্কায় দুই মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু, গুরুতর আহত ১

আদমদীঘি (বগুড়া) প্রতিনিধি
গুড়ার আদমদীঘি উপজেলার ছাতিয়ানগ্রাম রেলক্রসিংয়ে ট্রেনের ধাক্কায় তিন মোটরসাইকেল আরোহীর মধ্যে ঘটনাস্থলেই দুজন মারা গেছেন। দুর্ঘটনায় আরও একজন গুরুতর আহত হয়েছেন। বুধবার দিবাগত রাত সোয়া ১২টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বুধবার দিবাগত রাত সোয়া ১২টার দিকে তিন আরোহী একটি মোটরসাইকেলে ছাতিয়ানগ্রাম বাজার থেকে আদমদীঘির দিকে যাচ্ছিলেন। পথে রেলক্রসিং পার হওয়ার সময় ঢাকা থেকে চিলাহাটিগামী চিলাহাটি আন্তনগর এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় মোটরসাইকেলসহ আরোহীরা ছিটকে পড়েন। এতে ঘটনাস্থলেই দুই আরোহী মারা যান এবং অপরজন গুরুতর আহত হন।
নিহতরা হলেন—আদমদীঘি উপজেলার সান্তাহার ইউনিয়নের উথরাইল বামনী গ্রামের নয়ন হোসেনের ছেলে তৌফিক হোসেন (১৮) ও হেলাল হোসেনের ছেলে মারুফ হোসেন (১৮)। আহত হয়েছেন একই গ্রামের রহিম উদ্দিনের ছেলে আকাশ হোসেন (১৯)।
এ বিষয়ে সান্তাহার রেলওয়ে জিআরপি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাবিবুর রহমান হাবিব জানান, খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে যায় এবং মরদেহগুলো উদ্ধার করে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহগুলো পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় রেলওয়ে থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা দায়ের করা হয়েছে।
