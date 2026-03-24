Ajker Patrika
বগুড়া

তেল আসার খবরে মুহূর্তেই ৫ শতাধিক মোটরবাইক পাম্পে

বগুড়া প্রতিনিধি
আপডেট : ২৫ মার্চ ২০২৬, ০০: ৫০
বগুড়ার ধুনটে একটি ফিলিং স্টেশনে পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশি পাহারায় জ্বালানি তেল বিক্রি করতে হয়েছে। পেট্রল আসার খবর পেয়ে অল্প সময়ের ব্যবধানে পাঁচ শতাধিক মোটরসাইকেল এসে জড়ো হলে কর্তৃপক্ষ এমন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয় বলে জানা গেছে।

আজ মঙ্গলবার রাত ১০ টার দিকে ধুনট উপজেলার জিরো পয়েন্ট এলাকায় মেসার্স ধুনট ফিলিং স্টেশনে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

ফিলিং স্টেশন কর্তৃপক্ষ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, জ্বালানি তেলবাহী একটি ট্যাংক লরি রাত সাড়ে ৯টার দিকে বাঘাবাড়ি ডিপো থেকে তেল নিয়ে মেসার্স ধুনট ফিলিং স্টেশনে আসে। এ খবর পেয়ে মুহূর্তের মধ্যে প্রায় পাঁচ শতাধিক মোটরসাইকেল নিয়ে চালকেরা ফিলিং স্টেশনে জড়ো হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে ফিলিং স্টেশন কর্তৃপক্ষ পুলিশের সহযোগিতা চায়। পরে থানা–পুলিশের উপস্থিতিতে ট্যাংক লরি থেকে তেল নামানো হয়। পরে পুলিশ উপস্থিতিতে মোটরসাইকেল পেট্রল বিক্রি শুরু করা হয়।

ফিলিং স্টেশনের স্বত্বাধিকারী জুয়েল আহম্মেদ বলেন, ‘তিন হাজার লিটার পেট্রল এবং চার হাজার লিটার ডিজেল বাঘাবাড়ি ডিপো থেকে আনা হয়। কিন্তু পাঁচ শতাধিক বাইকারের এক সঙ্গে উপস্থিতি পরিস্থিতি জটিল করে তোলে। বাধ্য হয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশের সাহায্য নিতে হয়েছে।’

এ বিষয়ে ধুনট থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুর রাজ্জাক বলেন, এক সঙ্গে বিপুলসংখ্যক বাইকার তেল নিতে আসায় সেখানে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। পরে পুলিশের উপস্থিতিতে ট্যাংক লরি থেকে তেল নামানোর পর রেশনিং পদ্ধতিতে বিক্রি শুরু করা হয়।

মধ্যপ্রাচ্য সংকটে কূটনৈতিক খেলোয়াড় হয়ে উঠল পাকিস্তান, ৬ চ্যালেঞ্জের মুখে 'বিশ্বগুরু' মোদি

কামড় দিতেই আইসক্রিম থেকে বেরিয়ে এল কেঁচো, জরিমানা ৩০ হাজার টাকা

জেট ফুয়েলের দাম লিটারে বাড়ল ৯০ টাকা

বগুড়ায় আত্মগোপনে থাকা স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতার বাড়িতে আগুন

ইরান-যুক্তরাষ্ট্র বৈঠক পাকিস্তানে

