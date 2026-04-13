তেলের মজুত ও সরবরাহ স্বাভাবিক আছে: স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম বলেছেন, বৈশ্বিক পরিস্থিতির কারণে জ্বালানি তেল নিয়ে কিছুটা উদ্বেগ থাকলেও দেশে মজুত ও সরবরাহ স্বাভাবিক রয়েছে। সরকার আগামী জুন পর্যন্ত জ্বালানি তেল মজুত ও সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে পদক্ষেপ নিয়েছে।
আজ সোমবার বগুড়ার শিবগঞ্জ সরকারি পাইলট উচ্চবিদ্যালয় মাঠে মীর শাহে আলম ফাউন্ডেশন ও গাক চক্ষু হাসপাতালের উদ্যোগে বিনা মূল্যে চক্ষু চিকিৎসাসেবা ক্যাম্পে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
মীর শাহে আলম বলেন, তেল নিয়ে আতঙ্কের কারণ নেই। সবাই তেল পাচ্ছে, সরবরাহ ও মজুত ঠিক আছে। পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে আরও কয়েক দিন সময় লাগতে পারে।
প্রতিমন্ত্রী বলেন, সরকার জ্বালানির দাম বাড়ায়নি; বরং ভর্তুকি দিয়ে বেশি দামে তেল কিনে সরবরাহ করছে। এতে জুন পর্যন্ত ব্যয় হবে প্রায় ৩৬ হাজার কোটি টাকা।
আইন প্রণয়ন প্রসঙ্গে প্রতিমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার ৯১টি বিল পাস করেছে। ১/১১-এর সময় প্রায় ২৫০টি অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছিল আর আওয়ামী লীগ সরকার ১২০টি আইন পাস করেছে। সব আইন বিল আকারে পাস করার পরিকল্পনা রয়েছে।
প্রধানমন্ত্রীর সম্ভাব্য সফর প্রসঙ্গে মীর শাহে আলম বলেন, ২০ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বগুড়ায় আসতে পারেন। এ সময় ই-বেল বন্ড উদ্বোধনসহ ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ কর্মসূচি চালু হতে পারে।
প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতা ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়। মহাস্থান মোকামতলায় কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপনে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি) ও কৃষি মন্ত্রণালয় কাজ করছে। এ ছাড়া বগুড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়কে পূর্ণাঙ্গ করার পরিকল্পনা রয়েছে।
অনুষ্ঠানে স্থানীয় প্রশাসন, রাজনৈতিক নেতাসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।
রাজধানীর ডেমরা এলাকায় ছেলের ছুরিকাঘাতে ইসরাফিল (৫৫) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে ডেমরা উত্তর বাজার জামে মসজিদসংলগ্ন একটি বাসায় এ ঘটনা ঘটে।৩ মিনিট আগে
রংপুরে এএসআই পিয়ারুল ইসলাম হত্যা মামলার প্রধান আসামি পারভেজ রহমান পলাশকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। আজ সোমবার রংপুরের অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালতের বিচারক মার্জিয়া খাতুন এ রায় দেন।৭ মিনিট আগে
হবিগঞ্জ পৌরসভার উদ্যোগে সমন্বিত পরিচ্ছন্নতা ও মশকনিধন অভিযানের উদ্বোধন করা হয়েছে। আজ সোমবার (১৩ এপ্রিল) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে হবিগঞ্জ সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন জাতীয় সংসদের হুইপ ও হবিগঞ্জ-৩ আসনের সংসদ সদস্য জি কে গউছ।১০ মিনিট আগে
মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারিতে শিশু ধর্ষণ মামলায় রিগান হোসেন (৩১) নামের এক যুবককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। এ সময় দুই লাখ টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে আরও এক বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।২০ মিনিট আগে