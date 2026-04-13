Ajker Patrika
ঢাকা

রোম থেকে এল ৫৪ কেজি রুপার তৈজসপত্র, বিমানবন্দরে জব্দ

উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিনিধি 
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। ফাইল ছবি

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রোম হতে আসা দেড় কোটি টাকা মূল্যের ৫৪ কেজি ওজনের রুপার তৈরি তৈজসপত্র জব্দ করা হয়েছে। এ ছাড়া তুরস্ক থেকে আসা ঔষধ, গুয়াংজু থেকে আগত মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়।

কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর থেকে আজ সোমবার (১৩ এপ্রিল) বিকেলে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

কাস্টমস গোয়েন্দা জানায়, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে রোম হতে বিজি-২৫৬ ফ্লাইটে বিমানবন্দরে আগত যাত্রীর লাগেজ তল্লাশি করে সুকৌশলে লুকায়িত অবস্থায় ৫৪ কেজি ওজনের রুপার ব্যবহৃত তৈজসপত্র ও ভাঙা অংশ জব্দ করা হয়; যার আনুমানিক মূল্য ১ কোটি ৬২ লাখ ৩ হাজার ৭০০ টাকা।

অপর দিকে তুরস্ক থেকে টিকে-৭১২ ফ্লাইটে আগত যাত্রীর লাগেজ স্ক্যান করে ঔষধের উপস্থিতি শনাক্ত করা হয়। পরে লাগেজ ইনভেনটরি করে ২৫ হাজার ৯৩৫ পিস বিভিন্ন প্রকার আমদানি নিয়ন্ত্রিত বিদেশি ঔষধ জব্দ করা হয়; যার বাজারমূল্য ৬৩ লাখ ৫৫ হাজার ৬৫৪ টাকা।

এ ছাড়া কাতার হতে কিউআর-৬৩৮ ফ্লাইটে আগত তিন যাত্রীর নিকট হতে ১৬ লিটার বিদেশি মদ জব্দ করা হয়; যার আনুমানিক বাজারমূল্য ৩ লাখ ২০ হাজার টাকা।

তা ছাড়া চীনের গুয়াংজু থেকে বিজি-৩৬৭ ফ্লাইটে আগত দুই যাত্রীর নিকট হতে ১২টি নতুন মোবাইল ও মোবাইলের যন্ত্রাংশ আটক করা হয়েছে।

জব্দ করা পণ্যসমূহ সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউসে পরবর্তী আইনানুগ কার্যক্রমের জন্য জমা দেওয়া হয়েছে।

কাস্টমস গোয়েন্দা জানায়, অর্থ পাচার, অবৈধ আমদানি, চোরাচালান ও রাজস্ব ফাঁকির বিরুদ্ধে সরকারের চলমান কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নিয়মিতভাবে গোয়েন্দা নজরদারি ও অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে। এ ধরনের অবৈধ কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে অভিযান সরকারের রাজস্ব ফাঁকি রোধ, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা ও বৈধ বাণিজ্যে সহায়তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

কাস্টমস গোয়েন্দা ভবিষ্যতেও চোরাচালান ও অবৈধ বাণিজ্যের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান বজায় রেখে নিয়মিত অভিযান অব্যাহত রাখবে।

ইসরায়েলে সামরিক অভিযানের হুমকি এরদোয়ানের

এক মুরগি তিনবার জবাই করা চলবে না: যশোরে শিক্ষামন্ত্রী

পোপের সঙ্গে ট্রাম্পের বাগ্‌যুদ্ধ, মার্কিন রাজনীতি ও ধর্মীয় পরিমণ্ডলে তোলপাড়

সরকারি কর্মকর্তাদের বাড়ি-গাড়িসহ ৯ খাতে ব্যয় কমাল সরকার

আগামী সপ্তাহে বাংলাদেশিদের জন্য চিকিৎসা ও বাণিজ্যিক ভিসা চালু করছে ভারত: হুমায়ুন কবির

