রোম থেকে এল ৫৪ কেজি রুপার তৈজসপত্র, বিমানবন্দরে জব্দ

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রোম হতে আসা দেড় কোটি টাকা মূল্যের ৫৪ কেজি ওজনের রুপার তৈরি তৈজসপত্র জব্দ করা হয়েছে। এ ছাড়া তুরস্ক থেকে আসা ঔষধ, গুয়াংজু থেকে আগত মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়।
কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর থেকে আজ সোমবার (১৩ এপ্রিল) বিকেলে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।
কাস্টমস গোয়েন্দা জানায়, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে রোম হতে বিজি-২৫৬ ফ্লাইটে বিমানবন্দরে আগত যাত্রীর লাগেজ তল্লাশি করে সুকৌশলে লুকায়িত অবস্থায় ৫৪ কেজি ওজনের রুপার ব্যবহৃত তৈজসপত্র ও ভাঙা অংশ জব্দ করা হয়; যার আনুমানিক মূল্য ১ কোটি ৬২ লাখ ৩ হাজার ৭০০ টাকা।
অপর দিকে তুরস্ক থেকে টিকে-৭১২ ফ্লাইটে আগত যাত্রীর লাগেজ স্ক্যান করে ঔষধের উপস্থিতি শনাক্ত করা হয়। পরে লাগেজ ইনভেনটরি করে ২৫ হাজার ৯৩৫ পিস বিভিন্ন প্রকার আমদানি নিয়ন্ত্রিত বিদেশি ঔষধ জব্দ করা হয়; যার বাজারমূল্য ৬৩ লাখ ৫৫ হাজার ৬৫৪ টাকা।
এ ছাড়া কাতার হতে কিউআর-৬৩৮ ফ্লাইটে আগত তিন যাত্রীর নিকট হতে ১৬ লিটার বিদেশি মদ জব্দ করা হয়; যার আনুমানিক বাজারমূল্য ৩ লাখ ২০ হাজার টাকা।
তা ছাড়া চীনের গুয়াংজু থেকে বিজি-৩৬৭ ফ্লাইটে আগত দুই যাত্রীর নিকট হতে ১২টি নতুন মোবাইল ও মোবাইলের যন্ত্রাংশ আটক করা হয়েছে।
জব্দ করা পণ্যসমূহ সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউসে পরবর্তী আইনানুগ কার্যক্রমের জন্য জমা দেওয়া হয়েছে।
কাস্টমস গোয়েন্দা জানায়, অর্থ পাচার, অবৈধ আমদানি, চোরাচালান ও রাজস্ব ফাঁকির বিরুদ্ধে সরকারের চলমান কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নিয়মিতভাবে গোয়েন্দা নজরদারি ও অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে। এ ধরনের অবৈধ কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে অভিযান সরকারের রাজস্ব ফাঁকি রোধ, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা ও বৈধ বাণিজ্যে সহায়তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
কাস্টমস গোয়েন্দা ভবিষ্যতেও চোরাচালান ও অবৈধ বাণিজ্যের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান বজায় রেখে নিয়মিত অভিযান অব্যাহত রাখবে।
চৈত্রসংক্রান্তি উপলক্ষে নড়াইলে অনুষ্ঠিত হলো গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী লাঠিখেলা। তরুণ প্রজন্মের কাছে ঐতিহ্যবাহী এই খেলাকে তুলে ধরতে আজ সোমবার (১৩ এপ্রিল) বিকেলে নড়াইল সরকারি ভিক্টোরিয়া কলেজ মাঠের সুলতান মঞ্চ চত্বরে এই আয়োজন করা হয়। ঢাকঢোলের তালে তালে লাঠি হাতে এক পক্ষ আরেক পক্ষকে পরাস্ত করার এই লড়াই৪ মিনিট আগে
রাজধানীর ডেমরায় বন্ধ থাকা রাষ্ট্রায়ত্ত লতিফ বাওয়ানী জুট মিল ও করিম জুট মিল চালু করার উদ্যোগ নিতে নানা চেষ্টা চালাচ্ছেন ঢাকা-৫ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ কামাল হোসেন। এরই মধ্যে গতকাল রোববার পর্যায়ক্রমে (১২ এপ্রিল) কারখানা দুটি পরিদর্শন করেছেন তিনি। এ সময় কর্মকর্তাদের সঙ্গে কারখানা চালুর প্রক্রিয়ার৭ মিনিট আগে
সিলেট সিটি করপোরেশনের (সিসিক) প্রশাসক আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী করপোরেশনের রাজস্ব বৃদ্ধিতে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে ওয়ার্ড সচিবদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। সোমবার (১৩ এপ্রিল) বিকেলে নগর ভবনের সভাকক্ষে সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড সচিবদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এই আহ্বান জানান।১৬ মিনিট আগে
চাঁপাইনবাবগঞ্জে ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে আরও ৫০ শিশু হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। জেলার ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালের আইসোলেশনে ভর্তি রয়েছে ৭৩ জন শিশু। সুস্থ হয়ে ছাড়পত্র নিয়েছে ৩১ জন।২০ মিনিট আগে