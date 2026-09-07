ভোলায় মাদকবিরোধী অভিযানে আটক ৩

ভোলার দৌলতখানে মাদকবিরোধী অভিযানে তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ। আজ সোমবার (৭ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়।
আটক ব্যক্তিরা হলেন ভোলা সদর উপজেলার দক্ষিণ দিঘলদী ইউনিয়নের মো. হাসান রাঢ়ী (৩০), মো. সোহেল (৩০) ও দৌলতখান উপজেলার উত্তর জয়নগর ইউনিয়নের মো. মমিন বিশ্বাস (৩০)। তাঁদের কাছ থেকে ১০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট ও মাদক বিক্রির ৩৮ হাজার ৯০০ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে দৌলতখান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ফকরুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে জানান, আটক ব্যক্তিরা মাদক কারবারি ও সেবনকারী। আসামিদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এর সংশ্লিষ্ট ধারায় নিয়মিত মামলা প্রক্রিয়াধীন আছে।
শরতের আগমনে পাহাড়ে চেঙ্গী নদীর তীর ও মেঠোপথ ধরে ফুটে উঠেছে শুভ্র কাশফুল। খাগড়াছড়ি-দীঘিনালা উপজেলা সড়কের ‘৮ মাইল’ এলাকায় রাস্তার দুই পাশে ফোটা এসব কাশফুল দেখতে আসা ভ্রমণপিপাসু ও স্থানীয় বাসিন্দাদের উপস্থিতিতে মিলনমেলায় পরিণত হয়...৫ মিনিট আগে
জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্র জানায়, গত শুক্রবার সকাল থেকে বারনই নদের পানিতে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে ও মাছ মরে ভাসতে থাকে। বিষয়টি গণমাধ্যমে উঠে এলে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা ঘটনাটি তদন্তে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করেন। কমিটির সদস্যরা হলেন সিংড়া উপজেলার জ্যেষ্ঠ মৎস্য কর্মকর্তা শাহাদৎ হোসেন, নাটোর...১৭ মিনিট আগে
কক্সবাজার সদরে অভিযান চালিয়ে ৯০ হাজার পিস ইয়াবা ও নগদ ৩৬ লাখ টাকাসহ তিনজনকে আটক করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। আটকেরা হলেন চট্টগ্রাম জজ আদালতে কর্মরত পুলিশ কর্মকর্তা শহীদুল্লাহর শ্যালক মোমেন মেহেদী আশিক, তাঁর স্ত্রী সাদিয়া এবং তাঁদের এক সহযোগী।১৭ মিনিট আগে
কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে পীর হিসেবে পরিচিত আবদুর রহমান ওরফে শামীমের কবর পাকা করে দিয়েছে পরিবার। ভবিষ্যতে আবারও কবর খুঁড়ে দেহাবশেষ তুলে নেওয়ার ঘটনা ঠেকাতে গতকাল রোববার পরিবারের উদ্যোগে ইট দিয়ে গেঁথে কবরটি ঢালাই করা হয়। এর আগে রাতের আঁধারে কবর খুঁড়ে শামীমের দেহাবশেষ তাঁর প্রতিষ্ঠিত দরবারে নিয়ে যাওয়ার...২১ মিনিট আগে