মেঘনায় জেলের জালে বিশালাকৃতির পাঙাশ

ভোলার মনপুরায় মেঘনা নদীতে জেলের জালে ধরা পড়েছে ১৫ কেজি ওজনের একটি পাঙাশ। পরে মাছটি উন্মুক্ত নিলামে ২০ হাজার টাকায় বিক্রি হয়। বড় আকৃতির মাছটি দেখতে ঘাটে ভিড় করেন স্থানীয় উৎসুক মানুষ।
আজ মঙ্গলবার সকালে মেঘনা নদীতে জাল ফেলেন স্থানীয় জেলে আরিফ মাঝি। এ সময় তাঁর জালে বিশালাকৃতির পাঙাশটি ধরা পড়ে। পরে দুপুরে মনপুরা ইউনিয়নের রামনেওয়াজ ঘাটে মমিন তালুকদারের আড়তে নেওয়া হয়। সেখানে নিলামে প্রতি কেজি ১৩৪০ টাকা দরে ২০ হাজার টাকায় মাছটি বিক্রি করা হয়।
জেলে আরিফ বলেন, ‘সকালে জাল গোটানোর সময় বিশাল পাঙাশটি দেখতে পাই। ঘাটে নেওয়ার পর বেশ ভালো দামেই বিক্রি করতে পেরেছি।’
মৎস্য ব্যবসায়ী মমিন তালুকদার জানান, বড় সাইজের নদীর পাঙাশের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। অধিক লাভের আশায় মাছটি ঢাকার কারওয়ান বাজারে পাঠানো হচ্ছে।
এ বিষয়ে মনপুরা উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা জয়ন্ত কুমার অপু জানান, বর্তমানে মেঘনায় কাঙ্ক্ষিত ইলিশের দেখা না মিললেও মাঝেমধ্যেই জেলের জালে এমন বড় আকারের পাঙাশ ও কোরাল ধরা পড়ছে। নদী রক্ষা ও অভয়াশ্রম বজায় রাখা গেলে সামনে ইলিশসহ অন্যান্য প্রজাতির বড় মাছ আরও বেশি ধরা পড়বে।
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