Ajker Patrika
ভোলা

সংঘর্ষ থামাতে গিয়ে অস্ত্র ও ইয়াবা উদ্ধার

বগুড়া প্রতিনিধি
সংঘর্ষ থামাতে গিয়ে অস্ত্র ও ইয়াবা উদ্ধার
উদ্ধার করা অস্ত্র ও মাদক। ছবি: আজকের পত্রিকা

বগুড়ায় দুই এলাকাবাসীর সংঘর্ষ থামাতে গিয়ে বিপুলসংখ্যক দেশীয় অস্ত্র ও মাদকদ্রব্য উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ সময় মাদক কারবারে জড়িত থাকার অভিযোগে শিলা আক্তার নামের এক নারীকে আটক করা হয়। পুলিশ বলছে, বর্তমানে পরিস্থিতি তাদের নিয়ন্ত্রণে আছে।

বুধবার (২৮ জানুয়ারি) দুপুরে মাদক ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে শহরের চকসূত্রাপুর এলাকায় হরিজন সম্প্রদায় ও চকসূত্রাপুর কসাইপাড়া এলাকাবাসীর মধ্যে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ সময় উভয় পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া চলে।

এ ছাড়া হরিজনদের চারটি বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুর চালানো হয়। পরে পুলিশ হযরত আলী বসির নামের এক ব্যক্তির বাড়িতে অভিযান চালায়। এ সময় তাঁর স্ত্রী শিলার কাছ থেকে ৩১০টি ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। এ ছাড়া ওই বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে রামদা, চাপাতি, সামুরাই, চায়নিজ কুড়ালসহ ৯টি দেশীয় অস্ত্র, ১১টি বার্মিজ চাকু, ৮০টি নেশাদ্রব্য সিডিল বড়ি উদ্ধার করা হয়। এ ছাড়া মাদক বিক্রির টাকা ও একটি মোটরসাইকেল জব্দ করে পুলিশ।

বগুড়া জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ইনচার্জ ইকবাল বাহার জানান, দুই পক্ষই মাদক কারবারি। মাদক কারবারের নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও একটি বিয়ের অনুষ্ঠানের বিরোধ নিয়ে বুধবার সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

বিষয়:

বগুড়াআটকঅস্ত্রসংঘর্ষরাজশাহী বিভাগনারীজেলার খবরমাদকদ্রব্য
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

প্রধান উপদেষ্টার কাছে অ্যামনেস্টির মহাসচিবের খোলা চিঠি

ভারতীয় পার্লামেন্টের দুই কক্ষেই খালেদা জিয়ার স্মরণে শোকপ্রস্তাব

কুষ্টিয়ায় বিএনপি প্রার্থী স্বামীর জন্য ভোট চাইলেন চীনা স্ত্রী

আজকের রাশিফল: প্রাক্তনের বিয়েতে গিফট বা ‘মিস ইউ’ মেসেজ পাঠাবেন না, দরজায় বিপদ

বগুড়ায় বিদেশি পিস্তলসহ সন্ত্রাসী সাজ্জাদ ও তাঁর স্ত্রী আটক

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় আরেক দফা বাড়ছে

আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় আরেক দফা বাড়ছে

বিশ্বজুড়ে ব্যাংকিং খাতে যেভাবে বঞ্চনার শিকার মুসলিমরা

বিশ্বজুড়ে ব্যাংকিং খাতে যেভাবে বঞ্চনার শিকার মুসলিমরা

কৃষকের সঙ্গে ধানখেতে চারা রোপণ করলেন বিএনপি প্রার্থী

কৃষকের সঙ্গে ধানখেতে চারা রোপণ করলেন বিএনপি প্রার্থী

‘বাংলাদেশের পক্ষে কথা বলে আইসিসির সঙ্গে কেন সম্পর্ক খারাপ করছে পাকিস্তান’

‘বাংলাদেশের পক্ষে কথা বলে আইসিসির সঙ্গে কেন সম্পর্ক খারাপ করছে পাকিস্তান’

ভারতীয় পার্লামেন্টের দুই কক্ষেই খালেদা জিয়ার স্মরণে শোকপ্রস্তাব

ভারতীয় পার্লামেন্টের দুই কক্ষেই খালেদা জিয়ার স্মরণে শোকপ্রস্তাব

সম্পর্কিত

নির্বাচন ঘিরে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের আচরণ রহস্যজনক: রুহিন হোসেন প্রিন্স

নির্বাচন ঘিরে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের আচরণ রহস্যজনক: রুহিন হোসেন প্রিন্স

খুলনায় কালোবাজারে পাচারের জন্য মজুত ৬৯৭ বস্তা সরকারি চাল জব্দ

খুলনায় কালোবাজারে পাচারের জন্য মজুত ৬৯৭ বস্তা সরকারি চাল জব্দ

এবার রাউজানে গভীর নলকূপের গর্তে পড়ে গেল ৫ বছরের শিশু

এবার রাউজানে গভীর নলকূপের গর্তে পড়ে গেল ৫ বছরের শিশু

ইউএনও-ওসিকে মঞ্চে রেখে সংঘর্ষে বিএনপি-জামায়াত, আহত ৩০

ইউএনও-ওসিকে মঞ্চে রেখে সংঘর্ষে বিএনপি-জামায়াত, আহত ৩০