সংঘর্ষ থামাতে গিয়ে অস্ত্র ও ইয়াবা উদ্ধার

বগুড়ায় দুই এলাকাবাসীর সংঘর্ষ থামাতে গিয়ে বিপুলসংখ্যক দেশীয় অস্ত্র ও মাদকদ্রব্য উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ সময় মাদক কারবারে জড়িত থাকার অভিযোগে শিলা আক্তার নামের এক নারীকে আটক করা হয়। পুলিশ বলছে, বর্তমানে পরিস্থিতি তাদের নিয়ন্ত্রণে আছে।
বুধবার (২৮ জানুয়ারি) দুপুরে মাদক ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে শহরের চকসূত্রাপুর এলাকায় হরিজন সম্প্রদায় ও চকসূত্রাপুর কসাইপাড়া এলাকাবাসীর মধ্যে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ সময় উভয় পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া চলে।
এ ছাড়া হরিজনদের চারটি বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুর চালানো হয়। পরে পুলিশ হযরত আলী বসির নামের এক ব্যক্তির বাড়িতে অভিযান চালায়। এ সময় তাঁর স্ত্রী শিলার কাছ থেকে ৩১০টি ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। এ ছাড়া ওই বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে রামদা, চাপাতি, সামুরাই, চায়নিজ কুড়ালসহ ৯টি দেশীয় অস্ত্র, ১১টি বার্মিজ চাকু, ৮০টি নেশাদ্রব্য সিডিল বড়ি উদ্ধার করা হয়। এ ছাড়া মাদক বিক্রির টাকা ও একটি মোটরসাইকেল জব্দ করে পুলিশ।
বগুড়া জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ইনচার্জ ইকবাল বাহার জানান, দুই পক্ষই মাদক কারবারি। মাদক কারবারের নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও একটি বিয়ের অনুষ্ঠানের বিরোধ নিয়ে বুধবার সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।
আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে সদ্য নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূতের আচরণ ‘রহস্যজনক’ বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স। আজ বুধবার বিকেলে ঢাকা-১২ আসনে সিপিবি মনোনীত প্রার্থী কল্লোল বণিকের সমর্থনে আয়োজিত এক পথসভায় এ কথা বলেন তিনি।৬ মিনিট আগে
খুলনা নগরের একটি ভাড়া বাসা ও পাটকলের স্টাফ কোয়ার্টার থেকে ৬৯৭ বস্তা সরকারি চাল জব্দ করেছে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ। আজ বুধবার (২৮ জানুয়ারি) বেলা ১১টার দিকে খালিশপুর ক্রিসেন্ট গেট এলাকার ৮ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর কার্যালয়ের সামনে একটি ভাড়া বাসা ও পাশের প্লাটিনাম পাটকলের স্টাফ কোয়ার্টার থেকে এসব চাল উদ্ধার২৭ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলার কদলপুর ইউনিয়নের জয়নগর বড়ুয়াপাড়া এলাকায় একটি গভীর নলকূপের গর্তে পড়ে গেছে মিজবাহ নামের পাঁচ বছরের এক শিশু। আজ বুধবার (২৮ জানুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা শিশুটিকে উদ্ধারে অভিযান শুরু করেন।৩১ মিনিট আগে
শেরপুরের ঝিনাইগাতীতে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নিয়ে নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা অনুষ্ঠানে বিএনপি-জামায়াত নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ৩০ জন আহত হন।১ ঘণ্টা আগে