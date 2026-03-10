বরিশালে কীর্তনখোলা খেয়াঘাটে বাড়তি ভাড়া আদায় বন্ধের দাবি

বরিশালের কীর্তনখোলা (বেলতলা) খেয়াঘাটে ইজারাদারের বাড়তি ভাড়া আদায় বন্ধসহ তিন দফা দাবি তুলে ধরে সংবাদ সম্মেলন করেছেন স্থানীয় অর্ধশত বাসিন্দা। আজ মঙ্গলবার দুপুরে বরিশাল রিপোর্টার্স ইউনিটি কার্যালয়ে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জনগণের পক্ষে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন চরমোনাই পশুরিকাঠী গ্রামের বাসিন্দা মো. নাসির উদ্দিন হাওলাদার।
সংবাদ সম্মেলনে নাসির উদ্দিন বলেন, বরিশাল সদর উপজেলার কীর্তনখোলা (বেলতলা) খেয়াঘাট থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ পারাপার হয়। পেশিশক্তির প্রভাব দেখিয়ে বিতর্কিত কর্মকাণ্ড করে যাচ্ছেন ইজারাদার ও তাঁর লোকজন। যাতায়াতরত মানুষের কাছ থেকে প্রতিনিয়ত অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করা হয়। বাড়তি ভাড়া নিয়ে প্রতিবাদ করলে অপমান ও হয়রানি করা হয়। এমনকি অভিযোগ করলেও কোনো প্রতিকার পাওয়া যায় না। নিয়মানুযায়ী খেয়াঘাট পরিচালনা না হলে জনগণ আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবে।
সংবাদ সম্মেলনে তুলে ধরা দাবিগুলো হলো—অবৈধ প্রক্রিয়ায় করা জনপ্রতি আট টাকা ভাড়ার স্থলে পাঁচ টাকা করতে হবে। জনপ্রতি ভাড়া ছাড়া অন্য সব ভাড়া সরকার নির্ধারিত রেটের বেশি নিলে বা নেওয়ার চেষ্টা করলে জনগণ তা প্রতিহত করবে। দ্বিতীয় দাবি হলো—খেয়াঘাটের ইজারা বিজ্ঞপ্তিতে যেসব নিয়ম উল্লেখ রয়েছে, সেসব মেনেই কীর্তনখোলা (বেলতলা) খেয়াঘাট পরিচালনা করতে হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা হয়, ইজারাদারকে নিজ খরচে খেয়াঘাটের উভয় পাড়ে যাত্রীসাধারণের ওঠানামার জন্য সিঁড়ি বা জেটি বা অস্থায়ী যাত্রীছাউনি ও গণশৌচাগার নির্ধারণ করতে হবে। ইজারাদারকে পারাপারের নির্ধারিত টোল আদায়ের তালিকা বাংলা ভাষায় স্পষ্টভাবে সাইনবোর্ড আকারে জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে খেয়াঘাটের প্রকাশ্য স্থানে স্থায়ীভাবে টানিয়ে রাখতে হবে। টোল ছাপানো টিকিটের মাধ্যমে আদায় করতে হবে। তৃতীয় দাবি হলো—খেয়াঘাটে কমপক্ষে দুটি ট্রলার রাখতে হবে। খেয়া পারাপারে অতিরিক্ত যাত্রী বা মালামাল বোঝাই করতে পারবে না।
লঞ্চের কেবিনে ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির এক ছাত্রী ৮ মার্চ ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে থানায় মামলা হয়েছে। এ ঘটনার প্রতিবাদে আজ মঙ্গলবার নোয়াখালীর হাতিয়ায় পৃথক বিক্ষোভ মিছিল করেছে এনসিপি ও বিএনপির নেতা-কর্মীরা। তখন মিছিল মুখোমুখি হলে উভয় পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি হয়।২৫ মিনিট আগে
বরগুনার তালতলীতে গৃহবধূ আছিয়া আক্তার হত্যার বিচারের দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন তাঁর স্বজন ও এলাকাবাসী। এ সময় মায়ের হত্যাকারীর বিচার চেয়ে প্ল্যাকার্ড হাতে মানববন্ধনে দাঁড়াতে দেখা যায় আছিয়ার চার বছরের শিশুসন্তান মো. রফিকুল ইসলামকে।২৮ মিনিট আগে
নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ উপজেলায় একটি স্কুলে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম না কিনেই ভুয়া বিল ভাউচারে সাড়ে ৫ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ও ঠিকাদারের বিরুদ্ধে। উপজেলার মোহনগঞ্জ পাইলট সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ে এ ঘটনা ঘটেছে। অভিযোগ উঠেছে, ঠিকাদার আল আমিন ও স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শেখ৩৫ মিনিট আগে
র্যাব-৯ সিলেট গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি করে এবং শহরের বিভিন্ন এলাকায় ছিনতাইয়ের সঙ্গে জড়িত সংঘবদ্ধ চক্রকে শনাক্ত করতে সক্ষম হয়। গতকাল সোমবার দিবাগত রাতে সিলেট মহানগরীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে সংঘবদ্ধ ছিনতাই চক্রের ১৬ জন সক্রিয় সদস্যদের আটক করে র্যাব।১ ঘণ্টা আগে