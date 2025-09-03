মহাসড়ক অবরোধ ববি শিক্ষার্থীদের, দুর্ভোগে যাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (ববি) অবকাঠামোগত উন্নয়ন, আয়তন বৃদ্ধি, পরিবহন সংকট দূর করার দাবিতে প্রায় এক মাস ধরে আন্দোলন করছেন শিক্ষার্থীরা। বুধবার বিকেলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল গেট-সংলগ্ন বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন তাঁরা।
বিকেল ৪টা থেকে ৫টা পর্যন্ত অবরোধে দুর্ভোগে পড়েন যাত্রী ও যানবাহনের শ্রমিকেরা। কুয়াকাটার যাত্রী আফজাল হোসেন বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের অবরোধের কারণে চরম দুর্ভোগে ছিলাম।’ এভাবে সড়ক আটকে দুর্ভোগ সৃষ্টি না করার আহ্বান জানান তিনি।
আন্দোলনরত শিক্ষার্থী মোশাররফ হোসেন বলেন, টানা আন্দোলন এবং গত ৩১ আগস্ট সংবাদ সম্মেলন করে ইউজিসি কর্তৃপক্ষকে যোগাযোগের আহ্বান জানানো হলেও সাড়া মেলেনি। তাই যত দিন দাবি আদায় না হবে তত দিনই আন্দোলন চলবে।
শিক্ষার্থী অমিও মণ্ডল বলেন, ‘১৪ বছরেও বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষ-সংকট কাটেনি। অধিকাংশ বিভাগে সেশনজট বাড়ছে। আবাসন, শিক্ষক, পরিবহন ও গ্রন্থাগারে বইয়ের সংকটও প্রকট। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ফিটনেসবিহীন গাড়িতে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসছেন শিক্ষার্থীরা। যার পরিপ্রেক্ষিতে দীর্ঘদিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারের জন্য আন্দোলন করছি। আমরা দেখেছি, অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে হাজার কোটি টাকা বাজেট দেয় কিন্তু ববির জন্য নামে মাত্র বাজেট পাস করে, যা আমাদের জন্য লজ্জার। আমরা চাই, অতি দ্রুত বাজেট বৈষম্য দূর করে আমাদের দাবি মেনে নেওয়া হোক।’
ববি শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি আমিনুল ইসলাম বলেন, ছাত্র সংসদের রোডম্যাপ ঘোষণা না হওয়ার পেছনে প্রশাসনের দুর্বলতা এবং জুলাই বিপ্লবকে ধারণ করতে না পারার পরিচয়। যা দুঃখজনক।
বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশের বন্দর থানার ওসি রফিকুল ইসলাম বলেন, শিক্ষার্থীরা মহাসড়ক অবরোধ করেছিলেন। এখন যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।
