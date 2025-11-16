ট্রাইব্যুনাল রায় যা-ই দিক, তা কার্যকর হবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
মানবতাবিরোধী অপরাধে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল রায় যা-ই দিক, তা কার্যকর হবে বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।
আজ রোববার দুপুরে বরিশাল জেলা পুলিশ লাইনসে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীসহ মাঠপ্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক শেষে তিনি সাংবাদিকদের কাছে এ মন্তব্য করেন।
মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, ‘দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খুবই ভালো কিংবা খুব খারাপ, তা বলব না; তবে মোটামুটি সন্তোষজনক। সম্প্রতি দুই-একটা জায়গায় ঝামেলা হয়েছে, তা সবার সহযোগিতায় কাটিয়ে ওঠা যাবে। প্রশাসনকে আসন্ন জাতীয় নির্বাচন ফ্রি ফেয়ার ও উৎসবমুখর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে জনগণ নির্বাচনমুখী হয়ে গেলে কেউ থামাতে পারবে না।’
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে চলমান মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালো রায় যা-ই দিক, তা কার্যকর হবে। দেশে যেকোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা ঠেকাতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী প্রস্তুত রয়েছে।
গতকাল শনিবার বরিশাল নথুল্লাবাদ বাস টার্মিনালে হামলায় পুলিশের নীরবতা প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয়, সে জন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
এ সময় বরিশাল রেঞ্জ ডিআইজি মো. মঞ্জুর মোর্শেদ আলমসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
পটুয়াখালী প্রতিনিধি
গণভোট নিয়ে দেশে যে আলোচনা চলছে, তার কোনো আইনি ভিত্তি নেই বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেন, ভোটের সঙ্গে গণভোট একসঙ্গে হলেও সমস্যা নেই। তবে আইনগত কাঠামো ছাড়া এ ধরনের উদ্যোগ ভবিষ্যতে জটিলতা তৈরি করতে পারে।
আজ রোববার দুপুরে পটুয়াখালী সদর উপজেলার ছোট বিঘাই ইউনিয়নের একটি আশ্রয়কেন্দ্রে এক দরিদ্র বৃদ্ধ দম্পতির হাতে আর্থিক সহায়তা তুলে দেন রুহুল কবির রিজভী। পরে সেখানে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা তিনি বলেন।
রিজভী বলেন, ‘অন্তর্বর্তী সরকার একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন দিতে চায়। কিন্তু নির্বাচনকে সামনে রেখে পিআর পদ্ধতি ও গণভোট নিয়ে নানা মহলে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা স্পষ্ট বলেছেন, দেশে এখনো গণভোটের কোনো আইনি কাঠামো নেই।’
ডেঙ্গু পরিস্থিতি, নিত্যপণ্যের বাজার ও কৃষকের সংকটসহ জনজীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরকারের আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ এই নেতা।
সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমলে করা কিছু আন্তর্জাতিক চুক্তি দেশের স্বার্থবিরোধী ছিল বলে অভিযোগ করেন রিজভী। তাঁর দাবি, ভারতের আদানি গ্রুপের সঙ্গে বিদ্যুৎ চুক্তি এবং চট্টগ্রাম বন্দর বিদেশি অপারেটরের হাতে দেওয়ার মতো সিদ্ধান্ত দেশের সার্বভৌমত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।
বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব বলেন, ‘যেসব চুক্তি হবে, তা স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে কেন্দ্র করে হতে হবে। অতীতে কিছু চুক্তির শর্ত জনগণ জানতেই পারেনি। দেশের বন্দর ধীরে ধীরে বিদেশি কর্তৃত্বে গেলে তা নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। ড. মুহাম্মদ ইউনূস সরকারের এসব বিষয় অবশ্যই বিবেচনায় নেওয়া উচিত। আমরা এখনো ড. ইউনূস সরকারের প্রতি আস্থা রাখি। সেই আস্থাকে দুর্বল করার দায়িত্ব অন্তর্বর্তী সরকারের নয়।’
এ সময় ‘আমরা বিএনপি পরিবার’-এর আহ্বায়ক আতিকুর রহমান রুমান, জেলা বিএনপির সভাপতি স্নেহাংশ সরকার কুট্টি, সাধারণ সম্পাদক মজিবুর রহমান টোটনসহ স্থানীয় বিএনপি নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
পঞ্চগড় প্রতিনিধি
উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ে আবহাওয়া যেন রীতিমতো লুকোচুরি খেলছে। জেলায় রাতে নেমে আসে কনকনে ঠান্ডা, আর দিন গড়াতেই ফিরে আসে উষ্ণতার ছোঁয়া। আজ রোববার সকাল ৬টায় জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে ১৪ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ১০০ শতাংশ। ভোরে শীতের চাপ থাকলেও সূর্য ওঠার পরপরই তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করে, পাওয়া যায় গরমের আমেজ।
চলতি মাসের শেষ দিকে শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাওয়ার আশঙ্কার মধ্যেই পঞ্চগড়ে তাপমাত্রা প্রতিদিনই ওঠানামা করছে। শনিবার রেকর্ড হয়েছিল ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, শুক্রবারও একই তাপমাত্রা। তার আগের দিন বৃহস্পতিবার ছিল ১৩ দশমিক ৪ ডিগ্রি আর বুধবার মৌসুমের সর্বনিম্ন রেকর্ড করা হয় ১২ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
স্থানীয়রা বলছেন, রাতে বাড়ছে শীতের দাপট। সন্ধ্যার পর বাইরে বের হলে ভারী শীতের পোশাক ছাড়া উপায় নেই। বিশেষ করে মোটরসাইকেল আরোহীরা ভোররাতের ঠান্ডায় বেশি ভুগছেন।
শহরের বাসিন্দা মুবিন হাসান বলেন, ‘রাতে একেবারে ঠান্ডায় কাঁপতে হয়, কিন্তু দুপুর হলেই গরম লাগে। এই উল্টাপাল্টা আবহাওয়ায় শরীরই মানিয়ে নিতে পারছে না।’
ব্যবসায়ী রাজিব আলী বলেন, ‘একদিকে রাতের কনকনে শীত, আরেক দিকে দিনের উষ্ণতা। কী ধরনের পোশাক পরব, বুঝতেই পারছি না।’
তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিসের আবহাওয়াবিদ জিতেন্দ্রনাথ রায় বলেন, রাত ও ভোরে শীতের প্রভাব বেশি অনুভূত হচ্ছে, আর দিনে আকাশ পরিষ্কার থাকায় তাপমাত্রা দ্রুত বেড়ে উষ্ণতা তৈরি হয়। আজ রোববার সকাল ৬টায় জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে ১৪ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ১০০ শতাংশ। চলতি মাসের শেষ দিকে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ দেখা দিতে পারে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ কৃষি সাংবাদিক ফোরামের (বিএজেএফ) ২৫ বছর পূর্তি হয়েছে আজ রোববার (১৬ নভেম্বর)। এই উপলক্ষে ২৫ দিনব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা করেছে সংগঠনটি। এর মধ্যে কৃষির প্রধান তিন খাতকে কেন্দ্র করে তিন দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক কৃষি ও খাদ্য সম্মেলন করবে বিএজেএফ।
আজ রাজধানীর তুলা উন্নয়ন বোর্ডের কনফারেন্স রুমে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান বিএজেএফ সভাপতি সাহানোয়ার সাইদ শাহীন।
সাহানোয়ার সাইদ শাহীন বলেন, ২০০০ সালে প্রতিষ্ঠিত বিএজেএফ এখন পর্যন্ত কৃষি সাংবাদিকতা, কৃষকের অধিকার ও খাদ্যনীতি নিয়ে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের কোনো সাংবাদিক সংগঠনের এমন বৃহৎ কর্মসূচির আয়োজন আগে হয়নি। বিএজেএফ বাংলাদেশের একমাত্র সাংবাদিক সংগঠন, যেটি ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব অ্যাগ্রিকালচারাল জার্নালিস্টসের (আইএফএএজে) সদস্যভুক্ত।
২৫ দিনব্যাপী কর্মসূচির মূল আয়োজন হিসেবে তিন দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করা হবে। তিন দিনের এই কর্মসূচি ২৮, ২৯ ও ৩০ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। ছয়টি সেশনে অনুষ্ঠিত এসব আয়োজনে মূল থিম নির্ধারণ করা হয়েছে ‘কৃষি ও খাদ্যে রাজনৈতিক অঙ্গীকার’।
শাহীন বলেন, ‘কৃষি ও খাদ্যে রাজনৈতিক অঙ্গীকারের ঘাটতি বহুদিনের। আমরা রাজনীতিবিদদের সংশোধন করতে পারব কি না জানি না, তবে কোথায় পরিবর্তন প্রয়োজন, তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরব। অনুষ্ঠানের প্রতিটি সেশনে সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, উপদেষ্টা, রাজনৈতিক দলগুলোর শীর্ষ নেতা ও বিভিন্ন মহলের প্রতিনিধিরা যোগ দেওয়ার বিষয়ে সম্মতি জানিয়েছেন।’
শাহীন আরও বলেন, ‘সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ হিসেবে বিএজেএফ দেশের প্রথম কোনো উপজেলাকে ভেজাল ও নকলমুক্ত কৃষি উপকরণ এলাকা ঘোষণা করার প্রক্রিয়া শুরু করবে। আমরা সরকার ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে সমন্বয়ে এই উদ্যোগ বাস্তবায়ন করতে চাই।’
এ ছাড়া দেশের ছয়টি ভৌগোলিক অঞ্চলে সাংবাদিকেরা সরাসরি কৃষকের খেতে গিয়ে তাঁদের বক্তব্য শুনবেন আর এই উদ্যোগকে ‘কৃষকের দুয়ারে সাংবাদিক’ হিসেবে উল্লেখ করেন বিএজেএফ সভাপতি শাহীন।
সংবাদ সম্মেলনে বিএজেএফের সাধারণ সম্পাদক আবু খালিদ বলেন, ‘কোনো সম্মেলন সফল করতে হলে সংশ্লিষ্ট খাতের সব স্টেকহোল্ডারের উপস্থিতি নিশ্চিত করাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সেই দর্শন থেকে আমাদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনের কাঠামো সাজিয়েছি। ফসল, মৎস্য–প্রাণিসম্পদ এবং খাদ্য–কৃষির গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান এই তিন খাতকে কেন্দ্র করে আমরা তিন দিনের কর্মসূচি নির্ধারণ করেছি। প্রতিটি সেশনে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোক্তা, খামারি, নীতিনির্ধারকসহ সব পক্ষ যেন এক মঞ্চে মতামত তুলে ধরতে পারেন, সেটিই আমাদের মূল লক্ষ্য।’
আবু খালিদ আরও বলেন, কৃষিকে কেন্দ্র করে এমন বিস্তৃত অংশগ্রহণের আন্তর্জাতিক মানের আয়োজন এ দেশে এই প্রথম হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ হয়েও কৃষি ও কৃষককে এখনো অবহেলার অভিযোগ শোনা যায়। কৃষকের ন্যায্য দাম না পাওয়া, মূল্য চক্রের সমস্যা, উপকরণের সংকটসহ অনেক বিষয় এই সম্মেলনে গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপন করা হবে।
সংবাদ সম্মেলনে বিএজেএফের সহসভাপতি ইয়াছির ওয়ারদাদ ও আ ন ম মহিবুব উজ জামান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এমদাদুল হক তুহিন, সহসাংগঠনিক সম্পাদক আলতাফ হোসেন ও আফসানা মিমি, অনুষ্ঠানবিষয়ক সম্পাদক সালেহ মোহাম্মদ রশিদ অলক, প্রকাশনা সম্পাদক আসাদুজ্জামান নূর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে (ডিআরইউ) আয়োজিত একটি গোলটেবিল বৈঠক ঘিরে শাহবাগ থানায় করা সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় আদালতে হাজিরা দিয়েছেন সাবেক সংসদ সদস্য আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী। সঙ্গে ছিলেন তাঁর ভাই কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী।
ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহম্মদ আওলাদ হোসাইনের আদালতে আজ রোববার হাজিরা দেন লতিফ সিদ্দিকী।
তাঁর আইনজীবী রেজাউল করিম হিরন বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মামলার তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত লতিফ সিদ্দিকীকে আর আদালতে হাজিরা দিতে হবে না। আগামী ৩০ ডিসেম্বর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য পরবর্তী দিন ধার্য করা হয়েছে।
রেজাউল করিম বলেন, লতিফ সিদ্দিকীর বয়স হওয়ায় তাঁর ব্যক্তিগত হাজিরা মওকুফের আবেদন করা হয়েছিল। শুনানি শেষে আদালত লতিফ সিদ্দিকীর ব্যক্তিগত হাজিরা মওকুফ করে আইনজীবীর মাধ্যমে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেন।
গত ২৮ আগস্ট সকালে ডিআরইউতে ‘মঞ্চ ৭১’ নামে একটি প্ল্যাটফর্ম আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠক চলাকালে হট্টগোল করে কয়েকজন ব্যক্তি। এ সময় লতিফ সিদ্দিকীসহ অন্তত ১৬ জনকে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। পরে তাঁদের উদ্ধার করে ডিবি হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। রাতে শাহবাগ থানায় তাঁদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করেন শাহবাগ থানার এসআই মো. আমিরুল ইসলাম। এই মামলায় গ্রেপ্তারের পর ১২ নভেম্বর জামিনে মুক্তি পান লতিফ সিদ্দিকী।
মামলার অভিযোগে বলা হয়, ২৮ আগস্ট বেলা ১১টার দিকে মামলার বাদী দেখতে পান, বেশ কিছু ব্যক্তি ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির অডিটরিয়ামে কিছু লোককে ঘেরাও করে তাঁদের ‘আওয়ামী ফ্যাসিস্ট’ আখ্যা দিয়ে স্লোগান দিচ্ছে এবং আবদুল লতিফ সিদ্দিকী বক্তব্য দিচ্ছেন। জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মুছে ফেলার ষড়যন্ত্র ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি বন্ধে ৫ আগস্ট ‘মঞ্চ ৭১’ নামে একটি সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ওই সংগঠনের উদ্দেশ্য জাতির অর্জনকে মুছে ফেলার সব ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে বাংলাদেশের জনগণকে সঙ্গে নিয়ে আত্মত্যাগের প্রস্তুতি নেওয়া। প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ২৮ আগস্ট সকাল ১০টার দিকে ওই গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়।
জিজ্ঞাসাবাদে আরও জানা যায়, গ্রেপ্তার হওয়া আসামিরাসহ আরও ৭০-৮০ জন ব্যক্তি বৈঠকটিতে অংশ নেন। পরে পুলিশ তাঁদের হেফাজতে নেয়। উপস্থিত লোকজনদের জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, লতিফ সিদ্দিকী ‘মঞ্চ ৭১’-এর ব্যানারকে পুঁজি করে প্রকৃতপক্ষে দেশকে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে অস্থিতিশীল করে অন্তর্বর্তী সরকারকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র ও উপস্থিত অন্যদের প্ররোচিত করে বক্তব্য দিচ্ছিলেন।
