কান্না শুনে শৌচাগারে মিলল নবজাতক, খোঁজ মিলছে না মা-বাবার

প্রতিনিধি, মুলাদী (বরিশাল)
বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলায় শৌচাগার থেকে জীবিত এক নবজাতককে উদ্ধার করা হয়েছে। আজ সোমবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে সাদেকপুর ইউনিয়নের সাদেকপুর গ্রামে কান্না শুনতে পেয়ে শৌচাগার থেকে নবজাতকটি উদ্ধার করা হয়। তবে শিশুটির মা-বাবার খোঁজ মেলেনি।
মেহেন্দীগঞ্জের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. রিয়াজুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
সাদেকপুর গ্রামের বাসিন্দা মতিন হাওলাদার জানান, ভোর সাড়ে ৫টার দিকে তিনি মসজিদে যাচ্ছিলেন। ওই সময় রাস্তার পাশে একটি শৌচাগার থেকে শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনতে পান। সেখানে কাউকে দেখতে না পেয়ে তিনি শিশুটিকে উদ্ধার করেন। পরে বিষয়টি আশপাশের লোকজন এবং উপজেলা প্রশাসনকে জানান।
মতিন হাওলাদার দুপুরের দিকে বলেন, ‘এখন পর্যন্ত কেউ নবজাতকের বাবা-মা দাবি করেননি। সদ্যোজাত শিশুটিকে কে বা কারা শৌচাগারে ফেলে গেছে, তা জানা যায়নি। পরিচয় পাওয়া গেলে শিশুটিকে হস্তান্তর করা হবে। অন্যথায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত দেবেন।’
ইউএনও রিয়াজুর রহমান বলেন, স্থানীয় এক বাসিন্দা শৌচাগার থেকে নবজাতক উদ্ধার করার বিষয়টি প্রশাসনকে জানিয়েছেন। কেউ দাবি না করলে শিশুটিকে সরকারি নিবাসে কিংবা দত্তক দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।
যশোর প্রতিনিধি
যশোরে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত বৃদ্ধ মাকে দেখে মাথা ঘুরে পড়ে পলাশ ধর (৪৫) নামের এক ব্যক্তি মারা গেছেন। চিকিৎসকদের বরাতে পুলিশ জানিয়েছে, তিনি মাকে আহত অবস্থায় দেখে হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। আজ সোমবার সন্ধ্যায় যশোর জেনারেল হাসপাতালে এ ঘটনা ঘটে।
পলাশ ধর যশোর শহরের বেজপাড়া এলাকার মৃত অজিত ধরের ছেলে। সড়ক দুর্ঘটনায় আহত তাঁর মা সীমা ধর (৬৫) যশোর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।
যশোর কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল হাসনাত আজকের পত্রিকাকে জানান, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইনিং সহকারী সীমা ধর আজ বিকেলে কর্মস্থল থেকে সিএনজিচালিত অটোরিকশায় করে বাড়িতে ফিরছিলেন। তিনি চুড়ামনকাটি এলাকায় পৌঁছালে অ্যাম্বুলেন্সের সঙ্গে অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে সীমা ধর গুরুতর আহত হন। তাঁকে স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে যশোর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন।
ওসি আরও জানান, খবর পেয়ে ছেলে পলাশ ধর মাকে দেখতে হাসপাতালে যান। এ সময় তিন তাঁর মাকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখে মাথা ঘুরে পড়ে যান। পলাশকে জরুরি বিভাগে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে জানান, তিনি মারা গেছেন। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, পলাশ হার্ট অ্যাটাকে (হৃদ্রোগে) আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।
নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের লালদিয়ার চর টার্মিনাল ও পানগাঁও নৌ টার্মিনাল অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে বিদেশি অপারেটরের কাছে ইজারা দেওয়ার চুক্তি হয়েছে অভিযোগ করে ক্ষোভ জানিয়েছে চট্টগ্রাম শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ)। একই সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের নিন্দা জানিয়েছে তারা।
আজ সোমবার (১৭ নভেম্বর) দেওয়া এক বিবৃতিতে স্কপ নেতারা বলেন, শ্রমিক–কর্মচারী, ব্যবসায়ী সমাজ ও দেশের জনগণের ন্যায্য দাবিদাওয়া উপেক্ষা করে সরকারের এ গণবিরোধী ও অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় সম্পাদিত চুক্তি বাংলাদেশের মানুষ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। দেশের কৌশলগত বন্দর সুবিধা প্রজন্মের পর প্রজন্মের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কোনো রকম জাতীয় স্বার্থ যাচাই, স্টেকহোল্ডারদের মতামত অথবা পর্যাপ্ত সময় ছাড়াই এ দীর্ঘমেয়াদি ইজারা চুক্তি করা হয়েছে।
অবিলম্বে লালদিয়া ও পানগাঁও টার্মিনালের ইজারা চুক্তি বাতিলের দাবি জানিয়ে স্কপ নেতারা বলেন, সরকার এনসিটি (নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল) নিয়েও বিদেশিদের সঙ্গে চুক্তির কথা বলেছে; যা জাতীয় স্বার্থবিরোধী ও জনমতের পরিপন্থী। এভাবে একের পর এক কৌশলগত স্থাপনা বিদেশি প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দিলে দেশের বাণিজ্য, শ্রমবাজার ও অর্থনীতিতে দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতির ঝুঁকি তৈরি হবে।
স্কপ হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছে, এই গণবিরোধী সিদ্ধান্ত থেকে সরকার যদি অবিলম্বে সরে না আসে, তাহলে ২২ নভেম্বর কনভেনশন থেকে হরতাল ও ঢাকা–চট্টগ্রাম ট্রাংক রোড অবরোধসহ কঠোর আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।
বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল চট্টগ্রাম বিভাগের সাধারণ সম্পাদক কাজী শেখ নুরুল্লাহ বাহার, শ্রম সংস্কার কমিশনের সদস্য তপন দত্ত, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন সভাপতি এস কে খোদা তোতন ও শ্রমিক নেতা রিজউয়ানুর রহমান খান।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর পল্লবী এলাকায় গোলাম কিবরিয়া নামের এক যুবদল নেতাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। আজ সোমবার (১৭ নভেম্বর) মিরপুর পল্লবী থানার পেছনে সি-ব্লক এলাকায় এই গুলির ঘটনা ঘটে। পরে লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
রাত ৯টার দিকে গোলাম কিবরিয়ার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে ডিএমপির মিরপুর বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার (ডিসি) মোহাম্মদ মাকছুদের রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, সন্ধ্যায় পল্লবী থানা যুবদলের এক নেতাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। তবে কে বা কারা গুলি করেছে, বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আজ সন্ধ্যা ৬টা ৪০ মিনিটের দিকে পল্লবী সেকশন-১২-এ অবস্থিত বিক্রমপুর হার্ডওয়্যার অ্যান্ড স্যানিটারি দোকানে বসে ছিলেন পল্লবী থানা যুবদলের সদস্যসচিব গোলাম কিবরিয়া। এ সময় মোটরসাইকেলে করে তিনজন দুর্বৃত্ত আসে। পরে ওই তিন দুর্বৃত্ত দোকানের ভেতরে ঢুকে তাঁর মাথায়, বুকে ও পিঠে পিস্তল ঠেকিয়ে সাত রাউন্ড গুলি করে।
এ সময় আশপাশের লোকজন একজন দুর্বৃত্তকে আটক করেন। তবে তার নাম-পরিচয় জানা যায়নি।
পুলিশ জানায়, সন্ত্রাসী সোহেল ও তাঁর অনুসারীরা দোকানে ঢুকে সাত রাউন্ড গুলি করে। ঘটনাস্থল থেকে সাত রাউন্ড গুলির খোসা উদ্ধার করা হয়েছে।
কুমিল্লা প্রতিনিধি
কুমিল্লা-৬ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর গণমিছিলে ককটেল বিস্ফোরণ ও পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। আজ সোমবার নগরীর চকবাজার–কাপড়িয়াপট্টি এলাকায় এই উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ঘটনাটি ঘিরে বিএনপির দুই পক্ষ—মনিরুল হক চৌধুরী ও হাজি আমিন উর রশিদ ইয়াছিন সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বিকেলে চকবাজার এলাকা থেকে কুমিল্লা-৬ আসনের প্রার্থী মনিরুল হক চৌধুরীর নেতৃত্বে গণমিছিল শুরু হয়। মিছিলটি রাজগঞ্জ, মোগলটুলি, সার্কিট হাউস, ফৌজদারি মোড়, জেলখানা রোড ও পুলিশ লাইনস হয়ে কান্দিরপাড়ে এসে শেষ হয়।
মিছিলে অংশ নেন বিএনপির কুমিল্লা বিভাগীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক মোস্তাক মিয়া, কুমিল্লা সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র মনিরুল হক সাক্কু, মহানগর বিএনপির সভাপতি উদবায়লতুল বারী আবু, দক্ষিণ জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আশিকুর রহমান মাহমুদ ওয়াসিম প্রমুখ।
মনিরুল হক চৌধুরীর অনুসারীরা অভিযোগ করে বলেন, শান্তিপূর্ণ মিছিলে হাজি ইয়াছিনপন্থীরা পরিকল্পিতভাবে হামলা চালায় এবং কয়েকটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায়। হামলার সময় তারা ধাওয়া দিলে প্রতিপক্ষের লোকজন এলাকা ত্যাগ করে।
অন্যদিকে ইয়াছিনপন্থীদের দাবি, দিনভর কান্দিরপাড়–রাজগঞ্জ–চকবাজার এলাকায় তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা প্রচার ও ধানের শীষের পক্ষে লিফলেট বিতরণ চলছিল। বিকেলে চকবাজার এলাকায় ‘বাইর থেকে আনা’ কিছু লোক জমায়েত করে মনিরুল গ্রুপ তাদের কর্মসূচিতে উসকানি দেয় এবং প্রথমে হামলা চালায়। পরে তারা প্রতিরোধ গড়ে তোলে।
এ বিষয়ে হাজি ইয়াছিনের অনুসারী কুমিল্লা জেলা যুবদলের সাবেক সহসভাপতি মো. আজাদ ও মহানগর যুবদল নেতা মনছুর নিজামী বলেন, ‘আমরা শান্তিপূর্ণ লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি করছিলাম। কিন্তু তারা বাইরে থেকে লোক এনে আমাদের ওপর হামলা চালিয়েছে।’
মনিরুল হক চৌধুরীর অনুসারী জেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক খলিলুর রহমান মজুমদার বলেন, কুমিল্লা-৬ সদর আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মনিরুল হক চৌধুরীর পক্ষে আমরা বিশাল গণমিছিলের আয়োজন করেছিলাম। নগরীর চকবাজার থেকে মিছিলটি যখন বের হয়, তখন একটি পক্ষ আমাদের মিছিলে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায়। এতে আমাদের মিছিলের কোনো সমস্যা হয়নি। আমরা বিষয়টির ক্ষয়ক্ষতি দেখে দলীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নেতাদের অনুরোধ জানাব।’
গণমিছিল শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বিএনপি প্রার্থী মনিরুল হক চৌধুরী বলেন, ‘সব ধরনের ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে ধানের শীষ এগিয়ে যাবে। এই আসন ঐক্যবদ্ধভাবে আমাদের নেতার হাতে তুলে দিতে চাই।’ তিনি আরও বলেন, ‘সদর দক্ষিণের মতোই কুমিল্লা মহানগরকে পরিকল্পিতভাবে সাজাতে চাই।’
এ বিষয়ে কুমিল্লা কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহিনুল ইসলাম বলেন, চকবাজার এলাকায় হাজি ইয়াছিন ও মনিরুল হক চৌধুরীর অনুসারীদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কির ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। এ সময় কয়েকটি পটকাসদৃশ বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া গেছে। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে।
