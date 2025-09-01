Ajker Patrika
ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন না দিয়ে কেউ পালাতে পারবে না: জয়নুল আবেদীন

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশালে বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সমাবেশ। ছবি: আজকের পত্রিকা
বরিশালে বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সমাবেশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপির কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান জয়নুল আবেদীন বলেছেন, ‘একটি-দুটি দল নির্বাচন ভন্ডুল করার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করছে। দেশের জনগণ জেগে উঠেছে, ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন না দিয়ে কেউ পালাতে পারবে না।’

পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন আয়োজন ভুলে গিয়ে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কাছে সরকারপ্রধান ড. ইউনূস যে ওয়াদা করেছেন, তা বাস্তবায়নেরও দাবি জানান তিনি।

আজ সোমবার বরিশাল মহানগরীর ফজলুল হক অ্যাভিনিউতে বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। বরিশাল উত্তর, দক্ষিণ ও মহানগর বিএনপি এই সমাবেশের আয়োজন করে।

জয়নুল আবেদীন বলেন, শেখ হাসিনা ১৭ বছর দেশের মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে গুম-খুনের রাজনীতি করেছেন। দেশের মাটিতেই তাঁর বিচার হবে। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের মানুষ ভোট দিতে চায়। সেই ভোট ফেব্রুয়ারিতে হবে, এর ব্যত্যয় ঘটার কোনো আশঙ্কা নেই।

কেন্দ্রীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক আকন কুদ্দুসুর রহমানের সভাপতিত্বে সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন সহসাংগঠনিক সম্পাদক মাহবুবুল হক নান্নু, কেন্দ্রীয় সদস্য মেজবাহ উদ্দিন ফরহাদ, আবু নাসের মো. রহমতুল্লাহ, বন ও পরিবেশবিষয়ক সহসম্পাদক রওনাকুল ইসলাম টিপু, নগর বিএনপির আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান খান ফারুক, সদস্যসচিব জিয়া উদ্দিন সিকদার, দক্ষিণ জেলা বিএনপির সদস্যসচিব আবুল কালাম শাহিন প্রমুখ।

এর আগে দুপুর থেকে সমাবেশে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে নেতা-কর্মীরা জড়ো হন। আনন্দ-উল্লাসে মেতে ওঠেন তাঁরা। সমাবেশ শেষে বর্ণাঢ্য একটি শোভাযাত্রা নগরীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

এক রাতে টঙ্গীর দুই থানার ওসিকে বদলি

স্যামসাংয়ের ওয়ান ইউআই ৮ বেটা উন্মুক্ত, আপডেট পাবে যেসব ডিভাইস

আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে নিহত বেড়ে অন্তত ২৫০

গাজীপুরে স্কুলের মাঠে কুটির শিল্প মেলা, লটারির নামে চলছে রমরমা জুয়া

ঠাকুরগাঁওয়ে পুকুরে ডুবে ২ শিশুর মৃত্যু

প্রথম দিনে কাঙ্ক্ষিত দর্শনার্থী নেই সুন্দরবনে, মাছ ধরতে ছুটছেন জেলেরা

রাণীশংকৈলে ‘জিনের পুতুল’ প্রতারক চক্রের ৬ সদস্য আটক

